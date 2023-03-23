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Ünlü Analistten Bitcoin İçin Çarpıcı Tahmin! Üstelik Bu Hafta Olmasını Bekliyor!

Kripto para analisti Alex Kruger, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasında bankalar için yeterinde rahatlatıcı ton olmadığı için Bitcoin'in daha yüksek seviyelere çıkabileceğine inandığını açıkladı.
11:41
23 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı, Fed’in faizi 25 baz puan artırmasına ve Başkan Jerome Powell’ın konuşmasına tepki olarak ilk düşüş sinyallerini verirken, teknoloji hisselerinin nispeten güçlü kalmayı başardıkları görülüyor. Bu durum potansiyel olarak Fed faiz kararını sindirmesinin ardından en büyük kripto paranın bir noktada yeniden yükselişe geçeceği ve yükselişini sürdüreceği anlamına geliyor olabilir.

Fed Faiz Kararı Sonrası Bitcoin Fiyatı

Kripto para piyasası Fed faiz kararının açıklanmasının ardından başlangıçta karışık bir tepki verdiği görüldü. Ancak en büyük kripto paranın aşağı yönde hareket etmesine neden olan şey Fed’in faizi 25 baz puan artırmasından ziyade Powell’ın açıklamaları oldu. Powell, Silicon Valley Bank’ın iflasına atıfta bulunarak, ele alınmadığı takdirde izole bankacılık sorunlarının bankacılık sistemini tehdit edebileceğini söyledi. Fed başkanı ayrıca enflasyonu düşürme sürecinin uzun bir yol olduğunu, yolun inişli ve çıkışlı olacağını da ekledi.

Analistler ve piyasa uzmanları, her şeye rağmen mevcut görünümde Bitcoin fiyatının daha da yükselebileceğini öngörürken, en büyük kripto para için en yakın ve en güçlü destek seviyesinin 25 bin dolarda, en yakın ve en güçlü direnç seviyesinin ise 30 bin dolarda bulunduğunu belirtiyorlar.

Analist, Bitcoin’in Bu Hafta 30 Bin Doları Görmesini Bekliyor

Bitcoin’in fiyatı, Powell’ın açıklamaları sırasında 27 bin doların altına düşerek gün içinde yüzde 5’e varan oranda değer kaybetti. Kripto para analisti Alex Kruger, Powell’ın konuşmasında bankalar için yeterinde rahatlatıcı ton olmadığı için Bitcoin’in daha yüksek seviyelere çıkabileceğine inandığını açıkladı. Analist, en büyük kripto paranın bu hafta 30 bin dolar ve hatta daha yüksek seviyelere doğru sıçrama yapabileceğini belirterek şunları söyledi:

Powell’dan bankalar için pek rahatlatıcı mesaj gelmedi. Güvercin noktalar ise şunlar; değer kaybeden ABD doları, daha düşük faiz artırımı, yüksek seviyelerde kalmaya devam eden teknoloji hisseleri… BTC’nin tüm bunlara daha yüksek seviyelere ulaşarak tepki verecek.

Öte yandan uzmanlar, kripto para piyasasının Fed’in enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için bazı ek politika sıkılaştırmalarına ihtiyaç duyulabileceği yönündeki açıklamalarını fiyatlıyor olabileceğini belirtiyor.

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