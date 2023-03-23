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Kasırga Gibiydi! 257 Milyon Dolarlık Kripto Buhar Oldu!

Kripto para yatırımcıları volatilitede sörf yaparken büyük bir kasırga 257 milyon doları yuttu. Fed akşamları böyledir...
12:20
23 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yoğun gündem kripto para yatırımcılarının yeniden borsalara koşmasını sağlıyor. Ancak henüz net bir geri dönüşten söz etmek mümkün değil. Hacimler geçtiğimiz yılın en sıkıcı günlerinde 20 milyar dolara kadar düşmüştü. Ancak son ralli ve özellikle 2023 yılının bütününe dair iyimserlik yatırımcıları yeniden borsalara çekiyor. Fakat bu devasa kayıpları da beraberinde getiriyor.

Kripto Paralarda Son Durum

Fed akşamları volatilitenin zirveye ulaştığı günlerdir. Dün akşam 50bp artış veya faiz indirimi kararı görseydik fiyatın çok daha ciddi biçimde düşüş/yükseliş yaşadığını görürdük. Yine de yaklaşık 2000 dolar düşen Bitcoin fiyatı volatilitede sörf yapmak isteyenlere istediğini verdi. Ancak 257 milyon dolar da buhar oldu. Kripto traderlar son 24 saat içinde yaklaşık 68.000 pozisyonun likide edilmesinin ardından kasırgalı bir gün geçirdi. Toplam kripto likidasyonları 257 milyon doları aştı.

Fed’in faiz artışının ve şahine yakın duruşunun hemen ardından (zamanlaması harika denebilir) Justin Sun hakkındaki SEC davasıyla Coinbase Wells bildirimi gündeme oturdu. Bu üç gelişme kripto paraların lehine değildi ve ciddi düşüşler yaşandı. Yine de Fed’in faiz tavanına yaklaşmış olmasından dolayı Bitcoin 27.100 dolar seviyesini şimdilik geri almış görünüyor.

Kripto Para Tasfiyeleri

Coinglass verileri, Bitcoin, Ethereum ve XRP’deki tasfiyelerin dönem içindeki eğilime hakim olduğunu ortaya koydu. Bitcoin’deki toplam likidasyon 132 milyon dolara yaklaşırken Ethereum yatırımcıları piyasa değerine göre basın saatine göre 51 milyon dolar kaybetti. Likidasyonların yaklaşık 8 milyon doları XRP pozisyonlarından kaynaklandı. Coinglass, 7,39 milyon dolar değerindeki en büyük tek likidasyon emrinin Bitmex’te gerçekleştirildiğini belirtiyor.

Rakamlar, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz oranını 25 baz puan artırmasının ardından geldi. Birçok analist, bankacılık sektöründeki çalkantılar nedeniyle Merkez Bankası’nın para politikasını sıkılaştırmaya ara verebileceğine inanıyordu. Ancak son hükümet verilerine göre tüketici enflasyonu yıllık %6,0’da ılımlı seyrederken, Federal Rezerv geri adım atmadı.

CoinShares tarafından hazırlanan Haftalık Dijital Varlık Fonu Akışları Raporu da altı hafta üst üste çıkış kaydetti. Rapora göre 20 Mart’ta yayınlanan dönemde dijital varlıklardan 500 milyon dolara yakın para çekildi. Bitcoin geçen hafta 113 milyon dolarlık çıkışla bu eğilime öncülük etti. Tüm bu çıkışlar 2023 yılında gelen kurumsal talebi silip süpürmüş gibi görünüyor.

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