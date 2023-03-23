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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), FED faiz kararının açıklanmasının ardından gece saatlerinden bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 28.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Kripto para piyasası çoğu altcoin, gün içinde yeniden düşüşe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Bitcoin (BTC), 28.000 Doların Altına Geriledi

Kripto para piyasasında dün gün boyu gözler FED faiz kararındaydı. FED, 25 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleştirdi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün gece saatlerinden bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 28.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydetti. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içinde yeniden düşüşe geçti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1750 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise ortalama 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Öte yandan kripto para piyasasındaki bu düşüş eğiliminin aksine yükseliş yönlü bir ivme yakalayan kripto para birimleri de oldu. Litecoin (LTC), Aptos (APT), The Graph (GRT), Stacks (STX) ve Fantom (FTM) ise son yükselişlerin ardından CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışları kaydeden kripto varlıklar oldu. Huobi Token (HT), TRON (TRX), Algorand (ALGO), Conflux (CFX) ve Kava (KAVA) ise yine CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatte en yüksek oranlı değer kaybı kaydeden kripto varlıkların başında yer aldı.