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Piyasa değerine göre dünyanın en büyük meme tokeni lider konumunu koruyor ancak yatırımcılar fiyattan memnun değil. Özellikle Elon Musk’ın azalan ilgisi yatırımcıları korkuttu bu da ani ara yükselişleri bir süredir göremeyişimiz açıklamalarından biridir. Diğer tarafta Dogecoin (DOGE) tamamen ilgiden yoksun da değil. Peki yatırımcıları bundan sonra neler bekliyor?

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) Kasım 2022’nin en düşük seviyelerine düştükten sonra istikrarlı bir şekilde yeniden canlanıyor. Diğer taraftan olumsuz sosyal duyarlılık dip için bir sinyal olarak kabul ediliyor ve DOGE için alarmlar çalmaya başladı. 10 Mart tarihinde bankacılık krizi patlak verirken Dogecoin, Kasım 2022’deki kripto çöküşü sırasında kaydedilen seviyelere doğru bir düşüş hareketiyle 0,065 dolara geriledi. Ancak, 22 Mart’a kadar %17 oranında toparlanarak 0,077 dolara ulaştı. Dogecoin ağı katılımcıları arasındaki sosyal duyarlılık son haftalarda düşüşe geçmiş gibi görünüyor.

Santiment verilerine göre popüler sosyal medya mecralarında Dogecoin hakkında daha az bahsediliyor. Sosyal baskınlık, 50’den fazla üst düzey kripto projesinden oluşan seçkin bir grubu içeren toplam sosyal medya tartışmalarını derler. Bu toplamın içinde Dogecoin’in payı önemli ölçüde azaldı. Tipik olarak, sosyal baskınlıktaki bir düşüş, çoğu ağ katılımcısının ve sahibinin şu anda kötümser olduğunu gösterir ve bu da kripto yatırımcılarını düşüşü satın almak için harekete geçirebilir.

Dogecoin (DOGE) Dip Fiyat

Sosyal hakimiyet, baskınlık bu denli düştüğünde genelde Dogecoin fiyatı hızlı bir toparlanma yaşar. Peki kaç dolara kadar ralli devam edebilir? IntoTheBlock’un Borsa Piyasa Derinliği grafiğine göre, DOGE yakında 0,10 doların üzerine çıkabilir. Piyasa Derinliği grafiği, borsalara verilen mevcut limit emirlerine dayalı olarak önemli alım duvarlarını ve önemli satış bölgelerini göstermektedir. Aşağıdaki görsel Dogecoin satıcılarının 24 milyar DOGE‘yi elden çıkarmak istediği 0,088 dolar seviyesine kadar ciddi bir direnç olmadığını gösteriyor.

DOGE, 1,83 milyar DOGE’lik satış emrinin daha açık olduğu 0,10 dolara yaklaşabilir. Ayıların inisiyatifi ele geçirmesi için DOGE fiyatının 0,070 dolar desteğini kaybetmesi gerekecek. Bitcoin cephesinde daha fazla düşüş görmediğimiz için bu ihtimal şimdilik zayıf görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.