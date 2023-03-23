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Arbitrum (ARB) Coin Nedir?

13:28
23 Mart 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Arbitrum, Ethereum için Ethereum uygulamalarını destekleyen bir Katman 2 ölçeklendirme çözümü projesidir. Gas ücretlerinden tasarruf etmek amacıyla işlem gruplarını gruplamak için optimistik toplama teknolojisini kullanır. ARB, yerel yönetişim tokenidir.

Arbitrum (ARB) Nedir?

Arbitrum, Ethereum akıllı sözleşmelerinin yeteneklerini geliştirmek için tasarlanmış bir katman 2 çözümüdür. Arbitrum, Ethereum akıllı sözleşmelerinin hızlarını ve ölçeklenebilirliklerini artırırken, önyükleme yapmak için ek gizlilik özellikleri ekler.

Platform, geliştiricilerin değiştirilmemiş Ethereum Sanal Makinesi (EVM) sözleşmelerini ve Ethereum işlemlerini ikinci bir katmanda kolayca çalıştırmalarına olanak tanırken, Ethereum’un mükemmel 1. katman güvenliğinden yararlanmaya devam etmeleri için tasarlanmıştır.

Mevcut Ethereum tabanlı akıllı sözleşmelerin Ethereum kullanıcı deneyimine zarar veren ve sıklıkla işlem yapmayı pahalı bir görev haline getiren zayıf verimlilik ve yüksek yürütme maliyetleri gibi bazı eksikliklerini gidermek için inşa edilmiştir.

Arbitrum, Ethereum ana zincirinde gönderilen işlem gruplarını kaydetmek ve doğru sonuçları sağlamak için Ethereum’dan yararlanırken bunları ucuz, ölçeklenebilir bir katman 2 yan zincirinde yürütmek için işlem toparlamaları olarak bilinen bir teknik kullanır. Bu süreç, Ethereum’un şu anda maruz kaldığı hesaplama ve depolama yükünün çoğunu hafifletmeye yardımcı olurken, yeni güçlü katman 2 tabanlı DApp sınıflarını mümkün kılıyor.

New York merkezli geliştirme firması Offchain Labs şu anda Arbitrum ürününün yanı sıra tüm ölçeklendirme çözümleri paketini de inşa ediyor. Girişimin öncülüğünü Offchain Labs kurucu ortakları Ed Felten, Steven Goldfeder ve Harry Kalodner yapıyor. Ed bir profesör, Steven doktorasını aldı ve Harry Princeton Üniversitesi’nde doktora adayı. Her üçü de kripto para birimlerini daha yetenekli hale getirme tutkusuna sahip blok zinciri uzmanlarıdır.

Ağustos 2022’de Arbitrum, AnyTrust teknolojisi kullanılarak inşa edilen ve Ethereum blok zincirini daha da ölçeklendirmek için tasarlanan yeni bir zincir olan Nova’yı piyasaya sürdü. Bu, Offchain Labs’in Rollup teknolojisi kullanılarak inşa edilen orijinal Arbitrum One zincirinden farklıdır.

ARB Coin Yorum

Özellikle airdrop’u ve Binance listelemesi ile dikkat çeken Arbitrum, son günlerde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bazı yatırımcılar yaşanacak bir boğa piyasası için ARB tokendan umutlu olduklarını ifade etse de belirsiz piyasa koşullarında temkinli olmakta fayda var.

CoinMarketCap verilerine göre ARB Coin, 2638. sırada kendisine yer buluyor. Bunun yanında yazının yayına hazırlandığı sırada 6 dolardan işlem gören ARB Coin’in 24 saatlik işlem hacminin 7,637,984 USD olduğu görülüyor. Ayrıca ARB Coin, 21 Mart 2023’te 2,8 dolar ile dip seviyeyi görürken 19 Mart 2023’te de 14 dolar ile tüm zamanlar rekorunu kırdı.

Bunlara ek olarak ARB Coin maksimum arzının 10,000,000,000 OSMO olacağı ifade ediliyor.

ARB Coin Nasıl Alınır?

ARB Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir. Binance TSI 20.00’da ARB’yi listeleyecek.

ARB Coin satın almak için öncelikle Binance’e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından ARB Coin’in işlem gördüğü Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT) ARB işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Bunlara ek olarak Binance’de sadece piyasa değerinden değil daha düşük değerden de satın alma emri vererek kullanıcılar istedikleri fiyattan satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için Limit sekmesini kullanmanız ve almak istediğiniz miktar ile almak istediğiniz fiyatı girmeniz yeterli olacaktır.

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