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Popüler Altcoin’den Yüzde 15’e Yakın Ralli: Yükselişler Devam Edecek mi?

Popüler altcoin, kripto para piyasasındaki düşüş eğilimine meydan okudu ve güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı.
14:30
23 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinde yeniden düşüşe geçti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise %2’ye yakın bir değer kaybı kaydederek 28.000 doların altına geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Ancak piyasadaki bu düşüş eğilimine karşın Litecoin (LTC), son 24 saatte %15’e yakın bir değer artışı kaydederek 90 dolar fiyat seviyelerini aştı ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Dün gün boyunca kripto para piyasasında gözler FED faiz kararına çevrilmişti. FED, 25 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleştirdi. Bitcoin (BTC), faiz kararının açıklanmasından saatler sonra yeniden düşüşe geçti ve son 24 saatte %2’ye yakın bir değer artışı kaydederek 28.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1755 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,16 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasındaki yüksek volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Öte yandan piyasadaki bu düşüş eğilimine karşın LTC, sabah saatlerinden bu yana güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı.

Litecoin’den %15’e Yakın Ralli

Litecoin (LTC), kripto para piyasasındaki düşüş eğilimine karşın dün akşam saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı ve gün içinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %15’e yakın bir değer artışı kaydeden LTC, 91,7 dolar fiyat seviyelerini aştı. LTC, kaydettiği bu son yükselişlerin ardından CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı. Birçok analist, söz konusu yükselişte büyük ölçüde Temmuz ayında gerçekleşmesi beklenen Litecoin halving’inin (blok ödülü yarılanması) önemli bir payı olduğunu dile getirdi. Analistlere göre piyasanın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda LTC’deki yükseliş ivmesi hız kazanabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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