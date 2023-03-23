Yılın başından bu yana yukarı yönde yaptığı sert fiyat hareketleri ile dikkat çeken popüler altcoin'in fiyatındaki yükselişin sertleşerek devam etmesi bekleniyor.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Yılın başından bu yana yukarı yönde yaptığı sert fiyat hareketleri ile dikkat çeken Avalanche (AVAX) fiyatının devam eden son toparlanma rallisinin 18 dolarlık direnç bölgesinde durduğu görüldü. Popüler altcoin’in fiyatının son iki hafta içinde bu direnci birkaç kez geçmeyi çalışsa da geçemedi. Fiyatın 18 dolar seviyesini geçememesi yatırımcıların fiyatın bu seviyeye her geldiğinde satış yaptıklarını, düşüş trendinin yeniden başlama ihtimalinin arttığını gösteriyor olması bakımından oldukça önemli.

Avalanche Fiyat Analizi

AVAX fiyatı geçtiğimiz altı ay boyunca yatay hareket ederek ağırlıklı olarak 18 dolar ila 16 dolar arasında işlem gördü. Bu akümülasyon, aslında kripto para piyasasını çevreleyen mevcut FUD’u gösteriyor ve bu durum büyük kripto paraların çoğunda yükseliş potansiyelini önemli ölçüde sınırlandırmış durumda.

AVAX fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 0,40 düşüşle 17,36 dolardan el değiştiriyor.

Piyasa genelinde etkisi hissedilen belirsizliğin devam etmesi AVAX’ın 18 dolar ila 16 dolar aralığındaki fiyat hareketliliğinin devam etmesiyle sonuçlanabilir. Altcoin’in fiyatının 18 doların üzerinde yapacağı bir günlük mum kapanışı sıkışıp kalan yükseliş momentumunun açığa çıkmasına ve fiyatın hızlı bir şekilde yüzde 10’un üzerinde yükselerek 19,7 dolara ulaşmasıyla sonuçlanabilir. Tam tersi senaryoda ise 16 doların altında gelecek bir günlük mum kapanışı düşüş trendinin başlama ihtimalini artırabilir ve AVAX fiyatı önce 15,4 dolara, ardından 14 dolara kadar düşebilir. Bu bakımdan yükseliş ya da düşüşe oynayan yatırımcıların söz konusu seviyeleri dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

AVAX için Teknik Göstergeler

Bollinger bandı göstergesinin orta çizgisi ile üst bandı arasında hareket eden AVAX fiyatı, alıcıların gelecekteki gurur hareketini kontrol etmek için üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor. Günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise orta çizginin yakınında hareket ederek piyasa katılımcıları arasındaki duygunun nötr olduğuna işaret ediyor.