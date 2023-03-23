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Kripto para yatırımcıların yakından takip ettiği popüler analist Bitcoin (BTC) konusunda iddialı bir görüş açıkladı. Geçmişte birçok kez doğru tahminlerde bulunduğu için yükseliş bekleyen yatırımcıların yüzü güldü. Peki popüler kripto para analisti Bitcoin cephesine ne bekliyor? Fiyat yükselişi devam edecek mi? Kritik seviye neresi?

Bitcoin (BTC) Uzman Yorumu

KALEO takma adıyla bilinen analist ve trader, Bitcoin (BTC) fiyatının yakın gelecekte neler yapabileceği hakkındaki görüşlerini paylaşmak için erken saatlerde Twitter’ın yolunu tuttu. Analist, bazı insanların BTC fiyatının 40 bin dolara ulaşmadan önce 20 bin doların altına düşeceğine hala ikna olmuş olmasından duyduğu kızgınlığı dile getirdi. Analist, BTC’nin 2019’da yaptığına çok benzer bir şey yaptığına inanıyor. BTC bu dönemde uzun vadeli günlük direnç seviyesinin üzerine çıkmış bu süre zarfında yükselişini de sürdürmüştü.

Buna ek olarak, BTC şu anda halving döngüsüne göre 2019’dakine benzer bir zaman diliminde.

“Bitcoin’in HTF log direncinin üzerine çıktıktan sonra 2019’da yaptığına benzer bir şey yapmak yerine 20 bin doların altına geri döndüğünü ve daha da yükselmeye devam ettiğini düşünün. 2019 yılındaki şey tekrarlanmak üzere”.

Kripto Paralar Yorum

Analist Bitcoin fiyatının mevcut seviyesinden istikrarlı bir yükseliş yaşamasını ve 40.000 dolara ulaşmasını bekliyor. Kaleo geçtiğimiz yıl da yatırımcılar 2023 için umut aşılıyordu ve ilk üç ayda çok daha başarısız olduğu söylemez. Popüler kripto para analisti şunları söyledi;

“BTC’nin 30.000 dolardan 40.000 dolara yükselmesi çoğu insanın düşündüğünden çok daha hızlı gerçekleşecek. Yükselişe geçmek isteyen ama bir düşüş bekleyen pek çok insan kenardan izlemek zorunda kalacak. Bu size 40 bin doların bir mıknatıs olduğunu günlük olarak hatırlatıyor. Bana hâlâ inanıyor musunuz?”

Altcoinlere dönen Kaleo, Bitcoin hakimiyeti 52 seviyesini hedeflemekten vazgeçtiği için altcoinlerde kısa ömürlü bir ralli dalgası bekliyor.

“Eğer bu dönemde herhangi bir *mini* altcoin sezonu göreceksek, bu muhtemelen burada [%47 ve %52 Bitcoin hakimiyet seviyesi arasında] gerçekleşir. BTC hakimiyeti, son iki yıldır kırpmakta olduğu kanalın üst direncini test ediyor. Burada hafif bir geri çekilme ve altcoinlerde ralli, olası.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.