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Fed Bundan Sonra Ne Yapacak? BTC, Altın, Kripto İçin Bilmeniz Gereken Her Şey!

Fed son yaptığı açıklamalar ve aldığı kararın ardından piyasaları nasıl yönlendirecek. Bundan sonra neler olacak?
16:05
23 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dün Fed faiz kararını açıkladı ve faiz artırımından daha çok başkanın açıklamaları piyasaların yönünü tayin etti. Heyecanla beklenen şey gerçekleşmedi. Aşırı iyimserlerin Bitcoin için hedeflediği senaryoda Powell mikrofonların karşısına geçip “bankacılık krizi patladı biz enflasyon hedefimizden vazgeçip faizleri indiriyoruz” diyecekti. Elbette bu gerçekleşmedi. Peki bundan sonra ne olacak?

Fed Toplantısı Önemli Detaylar

Faizler 25bp artırıldı ve %5 seviyesine çekildi. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında açıklanan 2023 yıl sonu faiz hedefi ise %5,1 olarak kaldı. Faiz kararıyla birlikte gelen Fed açıklamasına bakarsak önümüzdeki 2 yıl daha resesyon beklenmiyor. Fed işsizliğin bu yıl yaklaşık %1 daha artarak %4,5 seviyesine ulaşacağını öngörüyor bu da yaklaşık 1,5 milyon Amerikalı işsiz kalacak ve talep enflasyonuna daha az katkıda bulunacak demektir. Fed’in %2 enflasyon hedefi 2025 tarihine kadar ulaşılacak bir odak noktası. Yani Fed’in faiz tavanına ulaştıktan sonra zirvede aylarca bekleyip de enflasyonla mücadele edebileceği geniş bir alanı var.

2024 sonu için faiz beklentisi %4,3 ve bu yıl faiz indirimi yapılmayacak. Nitekim Powell’ın açıklamaları bölümünde de ona değineceğiz. Fed üyelerinin bir kısmı enflasyonla mücadele konusunda çok daha fazla faiz artırımı yapmadan başarıya ulaşılabileceğini düşünüyor. Yani Mayıs ve Haziran ayları büyük ihtimalle faiz artışı göreceğimiz son toplantılara ev sahipliği yapacak.

 BTC, Altın, Kripto Yorum ve Powell

Powell dün akşamki konuşmasında bankacılık krizinin bir kaosa dönüşmediğinden emin görünüyordu. Müşteri mevduatları güvende dedi ve kredi programları ile bankaların likidite ihtiyacını tam biçimde karşıladıklarını vurguladı. Toplantıdan önce Fed’in likidite kanallarını açmış olması ve ABD Hazine Bakanının “mevduat akışı istikrara kavuştu” açıklamaları zaten bir kaos olmadığını gösteriyordu. Powell de istikrar konusunda Yellen ile benzer şeyler söyledi. Enflasyon yüksek ve işgücü halen sıkı diyen Fed başkanı tüketici harcamalarının bu çeyrekte biraz da iyileştiğini vurguladı. Ücret artışlarında gevşeme beklediğini vurgulayan Powell enflasyonun düşeceğinden emin.

Bankacılık krizinin kredi koşullarını sıkılaştıracağından bahsetti. Zorlaşan kredi koşulları faiz artışlarına benzer şekilde ekonomi üzerinde baskı oluşturuyor. Bu da Fed’in daha az faiz artışı yapabileceğini gösteriyor. Diğer taraftan bilanço azaltımı konusundaki kararlılığını vurgulayan Powell 2 farklı yoldan faiz artışsız sıkılaşmanın devam edeceğini vurguladı. Kredi koşullarının güçleşmesi ve bilanço azaltımı.

Powell tam olarak şunu söyledi;

“Prensipte bankacılık gerginliğini faiz artırımına eşdeğer olarak düşünebiliriz. Daha fazla faiz artırımı ihtiyacını değerlendirirken özellikle kredi sıkılaştırmasının fiili ve beklenen etkilerine odaklanacağız.”

Bu da bizim Mayıs en geç Haziran toplantısında artık faiz artışlarının bittiğini göreceğimiz anlatısını destekliyor.

Şimdi Powell’ın bugüne kadarki açıklamalarına göre biz barınma enflasyonunun gecikmeli de olsa düşmeye devam edeceğini biliyoruz. Ücretlerdeki artışın yavaşlaması diğer kalemlerdeki hızlı yükselişi de dizginleyecek. Öte yandan faiz tavanı için beklenti %6’ya yaklaşmayacak. Fed 25bp maksimum 2 artış daha yaparak %5,5 seviyesinde hedefine ulaşmış olacak.

O halde bu yıl Haziran ayı toplantısına yaklaştıkça kripto paraların faizlerde tavana ulaşılmasını fiyatladığını göreceğiz. Diğer taraftan 2024 yılına kadar faiz indirimi beklenmediği için parabolik yükselişleri 2024 yılının ilk çeyreğinde bu sefer indirim beklentisi fiyatlanırken görebiliriz. O halde kısa vadede Bitcoin, altın gibi varlıkların çok hızlı biçimde yükseliş yaşaması mantıklı değil. Diğer taraftan Fed sıkı para politikasını ısrarla devam ettiriyor ve enflasyon hedefi %2’ye ulaşılana kadar en az %3 civarında faizle bu piyasalar yaşamayı öğrenecek.

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