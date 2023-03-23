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Son Dakika! Arbitrum (ARB) Token Rüzgarı! On Binlerce Dolarlık Kazanç!

Arbitrum ağını kullanan kripto yatırımcılarının bayramı resmen başladı. Binlerce dolarlık kazanç fırsatı.
16:23
23 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Heyecanla beklenen airdrop nihayet gerçekleşti ve Arbitrum ağının kullanıcıları ödüllendiriliyor. Yoğunluktan internet sitesinde kesintiler meydana gelse de tokenlerini borsalara gönderebilen kullanıcılar 10 dolar gibi devasa bir fiyattan satış imkanı buldu. Airdrop miktarını göz önünde bulundurursak bu rakamın abartılı olduğunu kabul etmeliyiz.

Arbitrum (ARB) Token

Arbitrum Vakfı geçen hafta yaptığı açıklamada, Arbritrum‘un yeni tokenı ARB’nin 23 Mart Perşembe günü topluluk üyelerine dağıtılacağını duyurdu. Arbitrum Vakfı’na göre ARB, Arbitrum’un merkezi olmayan özerk bir organizasyona (DAO) resmi geçişini işaret edecek, yani ARB sahipleri, kullanıcıların Ethereum ağından daha hızlı ve daha düşük ücretlerle işlem yapmasına olanak tanıyan ağlar olan Arbitrum One ve Arbitrum Nova’yı yöneten önemli kararlarda oy kullanabilecekler. Arbitrum DAO, ağın teknolojisinin nasıl geliştirileceğinden zincirden elde edilen gelirin ekosistemi desteklemek için nasıl kullanılabileceğine kadar temel protokol düzeyinde kilit kararları kontrol etme gücüne sahip olacak.

Arbitrum’un web sitesi ve blockchain tarayıcısı token kullanıcılarının yoğun ilgisi nedeniyle ARB token talep etkinliği sırasında çöktü. Web sitesi yalnızca blockchainin kendisi için bir arayüz görevi gördüğünden, kullanıcılar yine de akıllı sözleşmeden doğrudan token talep edebilir. ARB Token fiyat hareketinin ilk gün önemli ölçüde değişken olması bekleniyor.

ARB Token Fiyat

Airdrop’ta toplam 10 milyar token arzının %11,6’sını temsil eden 1,16 milyar ARB tokenı dağıtılıyor. İlk arzın 1,16 milyar olduğunu düşünürsek OP Token ile karşılaştırıldığında 1-2 dolar arasında bir adil değerden bahsedilebilir. Binance borsası ve diğer popüler borsalar ilerleyen saatlerde listelemeleri yapacak ve fiyatın daha da dalgalandığını göreceğiz. Bugün 10 doları aşan fiyatın Binance borsasındaki listelemeden sonra anlıkta 20 dolar hatta üzeri seviyeleri görmesi sizi yanıltmasın. İlk listeleme anında tüm emirleri al/sat yapan yatırımcılar fiyatın anormal seviyelere çıkmasına neden olabiliyor.

ARB tokenı Coinbase, Binance, KuCoin, ByBit ve OKX gibi çeşitli merkezi borsalarda işlem görecek.  Saat 17:00 itibariyle yatırımcılar Binance borsasına tokenlerini transfer edebilecek. Coinmarketcap verilerine göre ARB Token %85 düşüşle 1,77 dolardan alıcı buluyor. 10 dolar seviyesinden satış imkanı bulan az sayıda yatırım on binlerce dolar kazanç elde etti.

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