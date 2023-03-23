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Artık Bitti! Terra (LUNA) İçin Yolun Sonu! Kwon Yakayı Ele Verdi!

Geçtiğimiz yılı kripto para yatırımcılarına zehir eden isim nihayet tutuklandı.
16:39
23 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra (LUNA) projesinin ne denli riskli olduğundan bahsetmiştik. Olası risklerden biri gerçek oldu. Do Kwon tutuklandı. Daha önce bir kez daha algo stablecoin ihraç eden ve bunu saklayan Do Kwon kötü niyetli bir oyuncuydu. Artık FTX kurucusundan sonra onun da hakim karşısına çıktığını göreceğiz.

Terra Kurucusu Yakalandı

Karadağ İçişleri Bakanı Filip Adzic’in teyit edilmemiş bir gönderisine göre, Terra Luna kurucu ortağı Do Kwon olduğundan şüphelenilen bir kişi 23 Mart’ta Balkan ülkesi topraklarında tutuklandı. Filip Adzic’in resmi hesabı olduğu düşünülen adresten birkaç dakika önce aşağıdaki paylaşım yapıldı.

“Karadağ polisi, Singapur merkezli Terraform Labs‘ın kurucu ortağı ve CEO’su Güney Kore vatandaşı Do Kwon olduğundan şüphelenilen bir kişiyi göz altına aldı. 40 milyar doları aşkın kaybın arkasında bulunan eski “kripto para kralı”, sahte belgelerle Podgorica havaalanında gözaltına alınırken, Güney Kore, ABD ve Singapur suçlunun iadesini talep ediyor”.

Adzic’in verdiği bilgiye göre, eski “kripto para kralı” Podgorica havaalanında “sahte belgelerle” birlikte gözaltına alındı ve yetkililer kimliğinin resmi olarak teyit edilmesini bekliyor. Resmi onayların ardından Do Kwon’un iadesi için mahkeme kararının çıkması beklenecek.

Geçen sene Do Kwon arandığı iddialarını reddetmiş ve şunları söylemişti;

“Kaçak ya da benzeri bir durumda değilim – iletişim kurmak için ilgi gösteren herhangi bir devlet kurumu için tam bir işbirliği içindeyiz ve saklayacak hiçbir şeyimiz yok”.

Her dolandırıcı gibi gerçekleri saptırmak ve yalan söylemek konusunda oldukça mahirdi. Bununla birlikte iflas eden diğer kripto dolandırıcıları gibi kibriyle ön plana çıkıyordu.

Terra (LUNA) Neden Düşüyor

Kurucusu ve ekip lideri olan Do Kwon’un tutuklanmış olması devam eden düşüşün temel nedenidir. LUNA Coin fiyatı 1,4 dolar seviyesinden yaklaşık %9 düşüşle 1,3 dolara düştü. Piyasaya sürüldüğü günden bu yana LUNA fiyatı istikrarlı biçimde düşmeye devam ediyor. Şimdi kurucusu ve yakında üst yönetiminin de cezaevine girmesiyle büsbütün yalnızlığına terk edilecek ve muhtemelen borsalardan delist duyuruları yapılacak.

Terra kurucusu yakalanmadıysa bile en iyi ihtimalle kaçak ve ekibin başındaki ismin cezaevine girme riski birçok yatırımcıyı o kadar da demoralize etmiyor. Nitekim günlük işlem hacminin 50 milyon dolar üzerinde olduğunu düşünürsek bu daha da ilginç bir hal alıyor. Neyse ki tek saçmalık bu değil örneğin iflas eden FTX borsasının yerel token FTT halen popüler borsalarda işlem görüyor ve alıcı buluyor. Peki bu token ne işe yarıyor? LUNA üst yönetimi hapisteyken nasıl daha iyi bir blockchain haline gelecek? Sadece spekülasyondan kazanç elde etme fikri sizde de biraz fazla riskli değil mi?

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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