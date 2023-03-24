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Sen Neymişsin Chiliz (CHZ)! Sporun Kralından Alkışlanacak Hareket! Bakın Ne Yaptılar!

Chiliz (CHZ) spor takımları ve ülkelerle sportif anlamda yaptığı ortaklıklarla adını duyururken bu sefer hiç beklenmedik bir noktada ortaklık geldi.
20:30
24 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Arada bir Chiliz (CHZ), blockchain teknolojisini spora taşımaya yönelik benzersiz odağı sayesinde spor endüstrisinde bir ortaklık kuruyor. Ağ, Non-fungible Token (NFT) teknolojisini ve dijital koleksiyonlara ayrıcalıklı erişimi içerebilecek yeni bir işbirliğini duyurdu.

Chiliz’den Önemli Ortaklık

23 Mart’ta Chiliz, “One Shirt Pledge” olarak adlandırılan bir amaç için fon toplamak üzere Common Goal organizasyonu ile işbirliğini doğruladı. İşbirliğinin bir parçası olarak Chiliz, fon toplama amacını destekleyecek teknolojik altyapıyı sağlayacak.

Habere göre, satılan taahhütlü tişörtlere NFT çipleri yerleştirilecek. Katılımcılar çipi okutarak bağış videosuna ve diğer dijital koleksiyon ürünlerine erişebilecekler. Ortaklık, Chiliz’in özel erişim için yararlanılabilecek bir ağ olarak potansiyelini vurguluyor. Ağ, spor sektöründeki fırsatlardan yararlanmak için ilk hamle avantajını kullanabilir.

Bu Fırsatlar CHZ’nin Büyümesini Sağladı Mı?

Chiliz’in potansiyel büyüme fırsatları, uzun vadede CHZ için sağlıklı talep ve yükseliş anlamına gelebilir. Ancak, kısa vadeli performansın uzun vadeli hissiyatı yansıtması gerekmeyebilir. CHZ, Şubat ayından bu yana devam eden düşüş momentumu sebebiyle ayın başlarında 0,1 doların altındaki fiyat seviyesini yeniden test etti. Bununla birlikte, geri sıçradı ve yazım zamanında 0,12 dolardan işlem görüyordu.

CHZ son yedi gündür yatay bir fiyat paterninde işlem görüyor, ancak eninde sonunda bir taraf seçmesi gerekecek. CHZ’nin bazı ölçümleri tam olarak ilham verici olmayabilir. Örneğin, ağ büyümesi şu anda aylık bazda en düşük seviyedeyken, volatilite son birkaç gündür düşüyor.

CHZ için her şey kıyamet ve kasvet anlamına gelmiyor olabilir çünkü bazı ölçümleri olumlu gözlemleri vurguluyor. Örneğin, en iyi adresler tarafından tutulan arz, balinaların CHZ’yi satın aldığını ortaya koyuyor. Ağırlıklı duyarlılık metriği de son birkaç günde biraz iyileşti ve son 24 saatte büyük bir artış gösterdi.

CHZ’nin tüketilen yaş metriği son 24 saatte 1,91 milyar dolara yükseldi ve bu sırada MVRV oranı da yukarı yönlü hareketini genişletti. Bu durum alım baskısının baskın olduğunu gösterirken, yüksek MVRV oranı da bir miktar kar alma teşviki olduğu anlamına geliyor olabilir.

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