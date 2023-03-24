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Geçmişin Kralında Tam Yüzde 100 Artış Sinyali! Hedef 47 Dolar! Bu Nokta Kırılırsa Engellenmesi Çok Zor!

Bir zamanlar adından sıkça söz ettiren ve hız vaad eden bir ağa sahip olan bu token için işler yoluna ne zaman girecek? İşte detaylar!
20:10
24 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Solana (SOL) fiyatı 26 dolar direnç alanından çıkmaya ve yükselişin tersine döndüğünü teyit etmeye çalışıyor. Bir zamanlar Ethereum katili olarak bilinen altcoin eski günlerine dönebilir mi? İşte önemli seviyeler!

Solana’da Son Durum

Solana ağına olan ilgi, Bonk meme coin’in ortaya çıkmasının ardından toparlanmaya başladı. Token, Solana ekosistemindeki merkezi olmayan borsalar için likidite yaratmayı amaçlıyor.

Solana blok zincirinin yerel kripto para birimi olan SOL, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 259,90 dolara ulaştığından bu yana düşüş yaşadı. Aşağı yönlü hareket, Aralık 2022’de 8 dolarlık düşük bir seviyeyle sonuçlandı. Ancak, fiyat daha sonra büyük bir ralli başlattı ve şu anda 21,73 dolardan işlem görüyor.

Artışa rağmen, trend henüz yükseliş olarak değerlendirilemeyebilir. Bunun iki ana nedeni, 26 dolar direnç alanının üzerine çıkılamaması ve RSI’nın 50 çizgisinden reddedilmesi olabilir. Bu iki gelişme de gerçekleşene kadar trend yükseliş olarak değerlendirilmemeli.  26 doların üzerinde başarılı bir kırılma, SOL token’ının fiyatını 47 dolara doğru hızlandırabilir.

Solana (SOL) Fiyatı Düzeltmeyi Tamamlamış Olabilir

Teknik analize günlük zaman diliminden daha yakından bakıldığında yükseliş görünümü ortaya çıkıyor. İlk olarak, SOL fiyatı azalan bir direnç çizgisinden çıktı ve 20 Mart’ta 23,91 dolarlık yeni bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak, 22,91 dolar (beyaz) seviyesindeki 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesinin üzerinde kapanamadı.

Kapanıştaki başarısızlığa rağmen, günlük RSI yükseliş eğiliminin bir işareti olan 50’nin üzerine çıktı. Dahası, gösterge düşüş eğilimi trend çizgisinden (yeşil çizgi) çıktı. Son olarak, fiyat A:C dalgalarının 1:1,61 oranına sahip olduğu bir A-B-C yapısını tamamlamış görünüyor. Bu, bu tür düzeltmelerde en yaygın ikinci oran olarak dikkat çekiyor.

Dolayısıyla, düzeltme tamamlanırsa, SOL fiyatı 26 dolar direnç alanının üzerinde bir kırılmaya neden olacak yeni bir yukarı doğru harekete başlayabilir. Bu, önümüzdeki 24 saat içinde gerçekleşebilir. Daha önce de belirtildiği gibi, bu durum 47 dolara kadar devam edebilecek bir artışa itebilir.

Sonuç olarak, en olası Solana fiyat tahmini 26 doların üzerinde bir kırılma ve 47 dolara doğru bir artış olarak yorumlanabilir. Bununla birlikte, fiyat Mart ayının en düşük seviyesi olan 16 doların altına düşerse, bu durum yükseliş hipotezini geçersiz kılarak fiyatın 10 dolara düşmesine neden olabilir.

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