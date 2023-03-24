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Bu Fırsat Olabilir, Peki Hedefler? RVN Coin, ADA Coin ve Solana Yorum!

Kripto para piyasalarının bugünlerdeki popüler 3 altcoininde düşüş hakim. Peki sırada ne var?
19:50
24 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları Bitcoin yeniden 28.000 doları aştığı için güçlü duruşunu sürdürüyor. Bitcoin 28.300 dolar seviyesinin altında bulunuyor. Diğer taraftan Fed’in büyüyen bilançosu kripto paralarda daha büyük bir kazanç döneminin yaklaşmış olabileceğini gösteriyor. Powell bunun pivot olmadığını söylese de geçmişte bilanço artarken Bitcoin’in düştüğü dönemler görmedik. Bankacılık krizi derinleşmeye devam ediyor ve altcoinler için bugünler bir fırsat dönemi olabilir.

Ravencoin (RVN) Yorum

322 milyon dolarlık piyasa değeriyle RVN Coin en büyük 113’üncü kripto para konumunda bulunuyor. Günlük işlem hacmi %27 düşüşle 9 milyon dolar seviyesinde. Öte yandan fiyat son 30 günde 0,02 dolar ile 0,037 dolar arasında dalgalandı. Yazı hazırlandığı sıradaysa 0,0262 dolarda bulunuyor. Fiyatın 0,0283 doları aşamadığı senaryoda 0,021 dolara kadar düşüşlerin devam ettiğini görebiliriz. En yakın destek 0,025 dolarda bulunuyor.

Cardano (ADA) Yorum

ADA Coin fiyatı 0,386 doları aşsa da üzerinde kapanışlar göremedi. DJED coşkusu da USDC sarsıntısının ardından durulmuş görünüyor, işlem hacmi 290 bin dolara kadar düştü. ADA Coin için yeni bir heyecana ihtiyaç var ve bu olmadığı süreçte fiyatta ciddi bir atılım göremeyeceğiz. Ağın beklenenden yavaş gelişiyor oluşu, ekosistemindeki popüler uygulamaların yokluğu ve Hoskinson’un tek başına tüm bir ekosistemi yönetiyor oluşu orta vadeli yatırımcıların satışlar yapmasına neden oldu. Birçok altcoin Haziran seviyelerine koşarken ADA Coin 2022 Eylül fiyatını bile göremedi. Eylül ayında tüm kaosun ortasında ADA Coin 0,51 doların üstünde bulunuyor.

Kısa vadede yükselişin devam etmesi için 0,344 dolar üstünde kalıcılık şart. Son düşüş hareketinde bu bölge yeniden test edilebilir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzre 0,39 ve 0,42 dolar bölgelerinin ardından ADA Coin için hedeflenen bölge 0,5 dolar bandıdır.

Solana (SOL) Yorum

Bitcoin yükselişini sürdüremediği için altcoinlerdeki heyecan da şu anlık zayıfladı. SOL Coin için hacim %40 oranında düştü. Solana (SOL) yazı hazırlandığı sırada 21,22 dolarda bulunuyor. Düşüş devam ederse 20,7 dolar desteğine kadar bir test gelebilir.

Eğer fiyat 22,97 dolar seviyesini aşabilirse yeniden 25 doların üzerindeki zirveleri hedefleyecek. Şimdilik Bitcoin 28.500 dolar altında kaldıkça görünüm pek pozitif değil.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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