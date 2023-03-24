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Kripto yatırımcıları 14 ayı aşan düşüş döneminin ardından yeniden Bitcoin’in yükseldiğini görüyor. Bu sevindirici. Peki Fed cephesinde son durum ne? Yerel bankalarda iflas tehlikesi devam ediyor. Birçok bankanın hissesi önemli ölçüde düştü ve Alman bankacılık devleri dahil birçok popüler banka iflas risk priminde artış görüyor.

Fed Bilançosu Son Durum

22 Mart itibariyle Fed’in bilançosu yaklaşık 94,5 milyar dolar arttı. Bu bankacılık krizinin başladığı geçen haftaya göre 297 milyar dolarlık bir artış. Genel olarak, ABD merkez bankasının yükümlülükleri son iki haftada 393 milyar dolar artarak 8.734 trilyon dolara yükseldi. Bu rakam, Fed’in niceliksel sıkılaştırma programına başladığı ve varlıklarını 600 milyar dolar azalttığı bir yıl önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 8,95 trilyon dolara daha yakın. Diğer taraftan yazı hazırlandığı sırada açıklamalar yapan Fed üyesi Bullard yıl sonuna kadar faizlerin %5,6 seviyesine ulaşmasını bekliyor.

BTC fiyatı %5,5 artışla 28.800 doları aştı. Yükseliş, Fed’in genişleyen bilançosunun niceliksel gevşemeden (QE) kaynaklandığı yönündeki spekülasyonların ortasında gerçekleşti. Ancak Fed yeni dolar rezervlerini uzun vadeli hazine tahvili satın almak için kullanmadı. Bunun yerine, merkez bankası ABD Hazine varlıklarını 3,5 milyar dolar azaltarak 7,937 trilyon dolara düşürdü ve bu da enflasyonu kontrol altına almak için niceliksel sıkılaştırmanın hala yürürlükte olduğunu gösteriyor. Öte yandan, Fed’in bilançosu, zor durumdaki bankacılık sektörüne kısa vadeli krediler göndermesi nedeniyle büyüdü. Özellikle 22 Mart itibariyle Fed, ticari bankaların kısa vadeli likidite ihtiyaçlarını yönetmelerine yardımcı olan “iskonto penceresi” kullanımını 42 milyar dolar azalttı. Bunun yerine, aynı 42 milyar doları yepyeni Banka Vadeli Fonlama Programı’na (BTFP) tahsis etti.

Fed’in sıkılaştırma politikası ve bölgesel ve offshore bankalara kredi kolaylıkları nakit likiditesini kurutma riski taşıyor. Bu durum doların diğer en iyi yabancı para birimleri karşısında değerini artırabilir ve bu da Bitcoin’in fiyatını kısa vadede düşürebilir.

Kripto Para Boğası

ABD Hazine Bakanı Yellen bu akşam planlanmamış bir toplantı yapacak ve müşteri mevduatlarının tamamen FDIC kapsamına alınıp alınmayacağı hususunda farklı görüşler paylaşıyor. 3 gün üst üste bu konuda açıklama yapan Yellen önce FDIC kapsamın alınacak, alınmayacak ve en son yaptığı açıklamada da alınabilir dedi.

Yellen 23 Mart’ta Meclis’te yaptığı açıklamada yetkililerin “gerekli görülmesi halinde ilave adımlar atmaya hazır olduklarını” söyledi. Her halükarda, Fed’in yükümlülüklerinin azalıp azalmadığını belirlemek için piyasanın önümüzdeki hafta açıklanacak bilanço verilerini beklemesi gerekecek. Ancak bu acil kredi olanakları daha fazla banka çöküşünden sonra artmaya devam ederse, 2008 küresel mali krizinden sonra olanlara benzer şekilde QE kaçınılmaz olacaktır. Bu da Bitcoin fiyatının asgari 40.000 dolara doğru yükselmesini sağlayacaktır.

Genişleyen bir bilanço (QE olsun ya da olmasın) geçmişte Bitcoin için yükselişe sebep oldu. Stack Hodler’a göre, bankacılık krizi derinleşirse yeni boğa sezonunun başladığını göreceğiz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.