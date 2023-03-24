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Dip Geldi Mi? KAVA, IMX Coin, Huobi Token (HT), Cosmos (ATOM) ve Toncoin Yorum!

5 altcoin haftaya damga vurdu. Peki mevcut seviyeler alım fırsatı mı? Daha fazla düşüş gelir mi?
18:50
24 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

5 altcoin son zamanların en fazla dikkat çeken kripto paraları oldu. Bitcoin dalgalandıkça onlar düştüler. Altcoinlerdeki genel düşüş artan Bitcoin hakimiyetiyle bağlantılı ancak bu 5 kripto paranın kendine özgü olumsuzlukları da var. Peki önümüzdeki günlerde bu düşüş devam edecek mi? Yatırımcılar hangi seviyeleri izlemeli?

İçerik Rehberi

Altcoinler Yorum

Popüler altcoinler arasında en fazla kaybı sırasıyla KAVA, IMX Coin, Huobi Token (HT), Cosmos (ATOM) ve Toncoin yaşadı. Fiyatları %15,9 ile %12 arasında değer kaybeden bu altcoinler rakipleri %20’nin üzerinde değer kazanırken eridi. Peki onları bu denli aşağı çeken olumsuzluk neydi? Yatırımcılar hangi seviyeleri izlemeli?

Kava (KAVA)

10 gündür devam eden düşüş 1,06 dolar direnç alanının üzerindeki sapmayı doğruladı. Bu tür sapmalar düşüş eğiliminin işaretleri olarak kabul edilir. Düşüş, azalan bir direnç çizgisini takip etti. Fiyat eğer grafikteki bu çizgiyi takibe devam ederse 0,8 dolara kadar düşüş edebilir. Öte yandan, çizginin kırılması KAVA Coin‘de 1,06 dolara doğru bir teste neden olabilir.

Immutable (IMX)

IMX fiyatı 17 Mart’ta 1,22 dolarlık direnç alanından çıktı. Ancak, fiyat 18 Mart’ta 1,59 dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra düştü. Şu anda bir kez daha 1,22 dolar direnç alanının altında işlem görüyor. Yükselişin sebebi malum, aynı gün kritik bir duyuru yapacaklarını söyleyip beklenti oluşturdular. Ancak Polygon ile anlaştıklarını açıkladıkları için fiyat yıllık zirveyi gördükten sonra tepki satışı yaşadı. Düşüş devam ederse, bir sonraki en yakın destek alanı 0,85 dolar olacaktır. Bununla birlikte, kripto varlığı 1,22 dolarlık alanı geri alırsa, tekrar 1,55 dolara doğru yükselebilir.

Huobi Token (HT)

Justin Sun etrafındaki olumsuzluk HT Tokeni daha fazla vurmaya devam edebilir. SEC, Tron ve Sun’a dava açtı. Diğer taraftan HT Token fiyatı Kasım 2022’den bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Daha yakın zamanda, 20 Şubat’ta hat tarafından reddedildi ve mevcut düşüşü başlattı. Fiyat, 9 Mart’taki 1,23 dolarlık dip seviyesinden sonra keskin bir sıçrama yaparken 4,2 dolar direncini aşamadı. Düşüş devam ederse HT 1,23 dolara geri dönebilir.

Cosmos (ATOM)

ATOM fiyatı Eylül 2022’den bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Daha yakın zamanda, bu hat 4 Şubat 2023’te bir redde neden oldu. Sonrasında, fiyat A-B-C düzeltici yapısını tamamladı. 10,30 dolarlık yatay destek alanı korunursa fiyatın 14 dolarlık hedefine doğru harekete ettiğini görebiliriz. Ancak, 10,30 doların altında kapanışlar 8,90 dolara kadar düşüş getirebilir.

Toncoin (TON)

Telegram’ın USDT müjdesi bile pek işe yaramadı. Günlük grafikte TON fiyatının 14 Aralık’ta 2,90 dolara ulaşmasından bu yana kademeli olarak düştüğünü gösteriyor. Düşüş, 23 Mart’ta 1,87 dolarlık dip seviyeyi tetikledi. Ancak, fiyat sıçrayarak 2 dolarlık yatay destek alanını ve yükselen bir destek çizgisini doğruladı. Fiyatın sıçraması ya da düşmesi gelecekteki trendi belirleyebilir.

Bir kırılma 1,40 dolara yakın dip bölgenin yeniden test edilmesini sağlayabilir. Tersi senaryoda 2,6 dolar hedeflenecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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