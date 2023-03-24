Önemli bir kilometre taşı artık Ethereum için geride kaldı. Peki bu ne anlama geliyor?

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Ethereum sadece bir kripto para değil aynı zamanda en büyük akıllı sözleşme platformudur. Bir nedir en büyük blockchain bilgisayarı da diyebiliriz. Dünyanın bilgisayarı olma yolunda ilerleyen Ethereum bugün kripto topluluğunun kullandığı birçok uygulamaya ev sahipliği yapıyor, altyapı sağlıyor. Birçok layer2 çözümü de gücünü Ethereum’dan alarak onu ölçeklendirmek için mücadele veriyor.

İlk zkEVM Başlatıldı

Matter Labs, Ethereum ağındaki ilk zkEVM’nin lansmanını gerçekleştirdi. ZkSync yavaş bir yayılma sürecinden geçiyor. Ekim 2022’de Ethereum ana ağında, dahili testler için bir baby alpha sürümü başlatıldı. Şubat ayında ise geliştirme ekiplerinin ağa whitelist’ten erişebilmeleri ve ağ üzerinde denemeler yapabilmeleri için kapılarını açtı. Bugünkü gelişme artık ağın herkese açıldığı anlamını taşıyor.

Matter Labs CEO’su Alex Gluchowski şunları söyledi;

“İlk kez bir zkEVM genel kitlenin kullanımına sunuluyor. Bana göre bu, tüm Ethereum alanı için akıllara durgunluk veren bir kilometre taşı.”

ZkSync Era Nedir?

ZkSync Era, işlemleri bir araya toplamak ve Ethereum ağına kaydetmek için sıfır bilgi kanıtlarını kullanan bir layer2 ağıdır. Bir zkEVM olarak, Ethereum ağındaki işlemci olan Ethereum Sanal Makinesi ile uyumluluğunu korur. Bu da geliştiricilerin uygulamaları daha hızlı işlemlerden ve daha düşük ücretlerden faydalanabilecekleri ağa daha kolay taşıyabilecekleri anlamına geliyor.

Alex Gluchowski şunları söyledi;

“Bu Ethereum’u ölçeklendirmenin Holy Grail’i ünkü Ethereum’u bu kadar değerli kılan temel özelliklerini tamamen koruyarak ölçeklendirmenin tek yolu bu”.

Gluchowski’ye göre, şu anda en büyük Ethereum projelerinin çoğu zaten zkSync Era üzerine inşa ediliyor. Popüler DeFi projeleri Uniswap, Curve, Balancer, Maker ve SushiSwap’in yanı sıra USDC stablecoin’in arkasındaki şirket olan Circle ve kripto cüzdan üreticisi Argent’ten bahsetti.

zkSync’in en önemli özelliklerinden biri, hesap soyutlaması için yerel destekle birlikte gelmesidir. Bu, kripto cüzdanlarının kullanıcılar için çalışma şeklini geliştiren bir teknolojidir. Tipik olarak, çoğu kripto cüzdanı yalnızca para gönderip alabilen ve akıllı sözleşmelerle etkileşime girebilen standart adreslerdir. Hesap soyutlama ile kripto cüzdanlar özelleştirilebilir ve daha geniş bir işlev yelpazesi sunan daha karmaşık şekillerde tasarlanabilir. Örneğin, birden fazla tarafın işlemleri imzalamasını gerektiren bir cüzdan kurulabilir ya da yerleşik iki faktörlü kimlik doğrulaması olabilir hatta bir kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilir. Gluchowski, zkSync Era’nın yerel hesap soyutlamasını destekleyerek daha fazla güvenlik sağlayabileceğini ve yeni kullanıcıların kriptoya girişini kolaylaştırabileceğini söyledi.