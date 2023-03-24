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Kritik Metrik Yeniden Yükselişte: On-chain Verileri Cardano (ADA) Adına Hangi Yöne İşaret Ediyor?

Elde edilen güncel verilere göre Cardano'nun TVL'si 370 milyon ADA'yı aşarak son dönemlerin en yüksek seviyelerine ulaştı.
17:31
24 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

DefiLlama’nın güncel verilerine göre Cardano blokzincirinde kilitli toplam değer (TVL: Total Value Locked) son haftalarda önemli bir artış kaydederek son ayların en yüksek seviyesi olan 378 milyon ADA’ya ulaştı. Öte yandan Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA da son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %7’ye yakın bir değer artışı kaydederek 0,36 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son günlerde kaydettiği volatilitesi yüksek fiyat hareketlerinin ardından 28.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ethereum (ETH) da kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 1760 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,16 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de gün içinde önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalama 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Cardano’nun TVL’si 370 Milyon ADA’yı Aştı

Kripto para piyasasındaki bu yüksek volatilite devam ederken Cardano blokzincirinde kilitli toplam değerde de (TVL: Total Value Locked) son dönemlerde önemli bir artış kaydedildi. DefiLlama’nın güncel verilerine göre Cardano blokzincirinin TVL’si son ayların en yüksek seviyesi olan 370 milyon ADA‘yı aştı.

TVL’deki artışın yanı sıra Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA da piyasadaki yükseliş ivmesinin de etkisiyle son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı ve %7’ye yakın bir değer artışı kaydederek 0,36 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. ADA’nın piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine göre son 1 haftadaki değer artışlarının ardından hafta içerisinde 13,4 milyar dolar seviyelerine ulaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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