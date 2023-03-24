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Bu Saatlere Dikkat! Yıllardır Beklenen Kırılma Başlamış Olabilir!

Kripto paralar için tarihi günlerden geçiyor olabiliriz. Son analist önemli bir ipucu veriyor.
17:10
24 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı 28.000 doların altında bulunuyor ve Binance borsası yaklaşık 2 saattir işlemleri duraklatmış durumda. Ancak yine de insanların kripto paralara ilgisi devam ediyor. Düzenleyici baskı ve olumsuzluklara rağmen Amerikalılar da Bitcoin ve altcoinlere yoğun ilgi gösteriyor. Peki son analiz bize ne anlatıyor?

Kripto Para ve Bankacılık Krizi

Amerikalılar bugünlerde paralarını hangi bankaya emanet edecekleri konusunda şüpheye düşmüş durumda. En büyük 20 bankadan 2’si iflas etti ve Credit Suisse satın alınmasaydı zirvede 3-4 banka dahil hepsinin sallandığını görecektik. FDIC sadece 250 bin dolara kadar varlıkları teminat altına alıyor. Peki ya bankada 1 milyon dolarınız varsa? O halde 750 bin dolarınız kısmi rezerv bankacılığının başarısızlığı anısına buharlaşacaktır. ABD sorunun daha da büyümemesi için FDIC sigortasını 250 bin dolar sınırı olmadan tüm iflas eden bankalar için genişletti.

Ancak bu sınırsız para basımı anlamına geliyor. Hazine Bakanı bu yüzden geri adım attı, tüm varlıklar sigorta altına alınmayacak dedi. Ertesi gün tam tersini ve sonraki gün bir önceki gün söylediğini tekrarladı. Gerçekten ilginç şeyler yaşıyoruz. Şimdi bir Amerikalı durum böyleyken iki şey yapabilir.

  • İflas edemeyecek kadar büyük (ilk 20’deki 2 banka tam olarak bu sınıfta görülüyordu) bankalara mevduatlarını taşıyabilirler.
  • Paralarını bankadan çekip altın, gümüş, kripto para, ev gibi şeyler alabilirler.

Kripto Para Analiz

ABD’deki son banka iflasları, kısmi rezerv bankacılık sisteminin temel sınırlamalarını ortaya çıkardı ve ülkedeki vatandaşların Bitcoin’e yatırım yapma iştahını yeniden artırdı. Kripto hizmetleri sağlayıcısı Matrixport tarafından yapılan analiz Amerikalı alıcıların kripto para birimi için güvenli liman teklifine öncülük ettiğini gösteriyor. Bitcoin son 10 günde %40’ın üzerinde bir artış göstererek 28.000 doların üstünde 9 ayın zirvesine ulaştı.

Araştırma ve strateji müdürü Markus Thielen şunları söyledi;

“10 Mart’taki düşüşten bu yana Bitcoin +%44 oranında yükseldi. Rallinin +%31’i ABD işlem saatlerinde gerçekleşti ve bu da Amerikalıların iki elleriyle Bitcoin satın aldıklarının bir göstergesi”.

Thielen, müşterilere gönderdiği bir notta bankacılık sektöründeki stresin sona ermediğini de sözlerine ekledi. Bitcoin dünya çapında 7/24 alınıp satılabiliyor. Ancak fiyat hareketleri, haber akışına ve makroekonomik veri açıklamalarına bağlı olarak her 24 saatlik döngüde değişiklik gösteriyor. Son zamanlarda haber akışına ABD’deki bankacılık sektörü sorunları ve bunun sonucunda faiz oranı beklentilerinin daha düşük yeniden fiyatlandırılması hakim oldu. Bu da Bitcoin’in ABD işlem saatlerindeki olumlu performansını açıklıyor.

Matrixport’a göre, Amerika’daki işlem saatleri fiyat yükselişini ciddi anlamda destekledi.

“Bitcoin (BTC) bugüne kadar +%66 arttı ve ABD işlem saatlerinde bitcoin %47 yükselirken, kripto para birimi Asya’daki işlem saatlerinde yalnızca +%16 yükseldi. Avrupa’daki işlem saatlerinde ise Bitcoin sadece +%3’lük bir artış gösterdi”.

Eğer bankalardan kaçışla birlikte kriptoya gerçek bir akın başladıysa bu bugüne kadarki en büyük kırılım olacak.

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