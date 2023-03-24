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Bu İki Altcoin Listenin Üst Sıralarında: ETH Balinaları Birikimlerine Hız Kazandırıyor Olabilir!

WhaleStats, portföyünde bulundurdukları kripto varlık miktarına göre en büyük 200 ETH balinası olarak kabul edilen adreslerin radarındaki kripto para birimlerini sıraladı.
16:30
24 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin verileri paylaşan WhaleStats, Ethereum balinalarının son dönemlerde gerçekleştirdiği satın alımlara dikkat çekti ve güncel metrikleri paylaştı. SHIB ve MATIC birikimlere yapılan son eklemelerin ardından da listenin üst sıralarında yer aldı.

WhaleStats, Güncel Verileri Paylaştı

Son dönemlerde artan balina etkinliğine dikkat çeken WhaleStats, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile güncel verilere ve metriklere dikkat çekti. WhaleStats’ın paylaştığı verilere göre portföyünde bulundurdukları kripto varlık miktarına göre kripto ekosisteminin en büyük 200 Ethereum balinası olarak kabul edilen adresler, son dönemlerde önemli miktarlarda SHIB ve MATIC satın aldı. Gerçekleşen son satın alımların ardından mevcut durumda en büyük 200 ETH balinası SHIB birikimini ortalama 600.000.000 doların üzerine çıkartırken MATIC yatırımlarını ise ortalama 167.000.000 dolarlık seviyeye yükselttiler.

Mevcut durumda en büyük 200 Ethereum balinasının portföyünde en yüksek miktarlarda bulundurduğu kripto varlıklar ise WhaleStats verilerine göre sırasıyla USDC, USDT, SHIB, stETH, MATIC, BEST, LINK, DAI, CHSB ve aWETH şeklinde sıralandı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1,5’lik bir değer artışı kaydeden Bitcoin (BTC), 28.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bu esnada Ethereum (ETH) da 1800 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaşırken kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri de 1,17 trilyon dolar seviyelerini aşmayı başardı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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