Shiba Inu yaratıldığı günden bu yana kripto dünyasının en gözde altcoin'lerinden birisi olma özelliğini korumaya devam ediyor.

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Shiba Inu ekosistemi için merkezi olmayan bir katman-2 ağı olan Shibarium, birkaç gün önce Puppynet adı altında halka açık beta aşamasına başladı. O zamandan beri, Shibarium’u temel alan projeler ve gelişmeler hakkında neredeyse her gün haberler geliyor.

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SHIB ordusu tarafından merakla beklenen en yüksek profilli projelerden biri şimdi kendi token’ına kavuşuyor. PawZone token’ının (PAW) resmi Twitter hesabı bugün yaptığı açıklamada lansmanın bu hafta gerçekleşeceğini duyurdu.

SHIB influencer’ı Lucie, PawZone kurucusu JD Hatefi’yi tebrik etti ve projeye başarılar diledi:

PAW (pawzone! Gerçek burada). İyi şanslar @jds_updates. Pawzaar’ı yakında #Shibarium’da görmeyi umuyoruz (evet 2-3 ay umarım).

PawZone, Pawzaar, Pawfi gibi Shiba Inu ekosistem uygulamalarına ve Shiba Inu Oyun Loncasına (GG) açılan bir portaldır. Pawzaar, Shiba Inu ekosistemi ve NFT meraklıları için geliştirilen ve Shibarium ağıyla entegre olacak bir NFT pazar yeri olarak tanımlanıyor.

PawFi, PAW token’ını stake etmek, likidite eklemek ve ödüller kazanmak için bir platform olacak. Shiba Inu Oyun Loncası, NFT oyunlarıyla ilgili en büyük sorunlardan birini ortadan kaldırmak için geliştiriliyor: en iyi NFT’ler son derece yüksek fiyatlara sahip olabileceğinden pahalı bir giriş.

Şu anda, Kurucu Hatefi’nin etrafındaki PawZone ekibi, Lucie’nin önümüzdeki iki ila üç ay içinde piyasaya sürülmesini umduğu Pawzaar üzerinde çalışıyor.

Shiba Inu Tabanlı PAW Token Nedir?

Şubat ayı başında yayınlanan bir blog yazısına göre, PawZone ekibi token’ların Shiba Inu token’ları için değer sağlamasını istiyor. Ekibe göre PAW token’ı, yönetişimi yürütebilmek, stake etme için ödüller sağlamak ve Shiba Inu token’ları için ek işlevler sunmak için gerekli olabilir.

PAW, projelerimizi finanse etmek için kullandığımız bir token DEĞİLDİR. PAW, uygulamalarımızın Shiba Inu token’ları için sunduğu inanılmaz yardımcı programların yerini alması AMAÇLANMAMIŞTIR.

PAW sahipleri ne kadar çok PAW’a sahip olursa, PawZone ekosistemiyle ilgili karar alma sürecindeki oy hakları da o kadar yüksek olabilir. Kullanıcılar Pawfi’de PAW yatırdıklarında PAW alırlar. Kullanıcılar havuzda ne kadar uzun süre likidite tutarsa, APY’nin bir seviyelendirme sistemi aracılığıyla o kadar yüksek olması beklenir.

Yazım zamanında, SHIB fiyatı 0,00001064 dolar seviyesindeydi ve hala düşüş eğilimi gösteriyordu. 200 günlük EMA, SHIB boğaları için en önemli hedef olmaya devam ediyor.