Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Shiba Inu Durmayacak! Gelen Haberler Tüm Yatırımcılarını Heyecanlandırıyor! İşte Son Gelişme!

Shiba Inu Durmayacak! Gelen Haberler Tüm Yatırımcılarını Heyecanlandırıyor! İşte Son Gelişme!

Shiba Inu yaratıldığı günden bu yana kripto dünyasının en gözde altcoin'lerinden birisi olma özelliğini korumaya devam ediyor.
15:45
24 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu ekosistemi için merkezi olmayan bir katman-2 ağı olan Shibarium, birkaç gün önce Puppynet adı altında halka açık beta aşamasına başladı. O zamandan beri, Shibarium’u temel alan projeler ve gelişmeler hakkında neredeyse her gün haberler geliyor.

Shiba Severlere Müjde

SHIB ordusu tarafından merakla beklenen en yüksek profilli projelerden biri şimdi kendi token’ına kavuşuyor. PawZone token’ının (PAW) resmi Twitter hesabı bugün yaptığı açıklamada lansmanın bu hafta gerçekleşeceğini duyurdu.

SHIB influencer’ı Lucie, PawZone kurucusu JD Hatefi’yi tebrik etti ve projeye başarılar diledi:

PAW (pawzone! Gerçek burada). İyi şanslar @jds_updates. Pawzaar’ı yakında #Shibarium’da görmeyi umuyoruz (evet 2-3 ay umarım).

PawZone, Pawzaar, Pawfi gibi Shiba Inu ekosistem uygulamalarına ve Shiba Inu Oyun Loncasına (GG) açılan bir portaldır. Pawzaar, Shiba Inu ekosistemi ve NFT meraklıları için geliştirilen ve Shibarium ağıyla entegre olacak bir NFT pazar yeri olarak tanımlanıyor.

PawFi, PAW token’ını stake etmek, likidite eklemek ve ödüller kazanmak için bir platform olacak. Shiba Inu Oyun Loncası, NFT oyunlarıyla ilgili en büyük sorunlardan birini ortadan kaldırmak için geliştiriliyor: en iyi NFT’ler son derece yüksek fiyatlara sahip olabileceğinden pahalı bir giriş.

Şu anda, Kurucu Hatefi’nin etrafındaki PawZone ekibi, Lucie’nin önümüzdeki iki ila üç ay içinde piyasaya sürülmesini umduğu Pawzaar üzerinde çalışıyor.

Shiba Inu Tabanlı PAW Token Nedir?

Şubat ayı başında yayınlanan bir blog yazısına göre, PawZone ekibi token’ların Shiba Inu token’ları için değer sağlamasını istiyor. Ekibe göre PAW token’ı, yönetişimi yürütebilmek, stake etme için ödüller sağlamak ve Shiba Inu token’ları için ek işlevler sunmak için gerekli olabilir.

PAW, projelerimizi finanse etmek için kullandığımız bir token DEĞİLDİR. PAW, uygulamalarımızın Shiba Inu token’ları için sunduğu inanılmaz yardımcı programların yerini alması AMAÇLANMAMIŞTIR.

PAW sahipleri ne kadar çok PAW’a sahip olursa, PawZone ekosistemiyle ilgili karar alma sürecindeki oy hakları da o kadar yüksek olabilir. Kullanıcılar Pawfi’de PAW yatırdıklarında PAW alırlar. Kullanıcılar havuzda ne kadar uzun süre likidite tutarsa, APY’nin bir seviyelendirme sistemi aracılığıyla o kadar yüksek olması beklenir.

Yazım zamanında, SHIB fiyatı 0,00001064 dolar seviyesindeydi ve hala düşüş eğilimi gösteriyordu. 200 günlük EMA, SHIB boğaları için en önemli hedef olmaya devam ediyor.

Shiba Inu price SHIB USD

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Avalanche’da (AVAX) Şok Eden Olay! Kripto Para Birimine Etkisi Ne Olacak?
Avalanche’da (AVAX) Şok Eden Olay! Kripto Para Birimine Etkisi Ne Olacak?
Terra Classic 1 Dolar Tartışmasının Merkezinde! Tam 235 Milyar LUNC Yanmayı Bekliyor! Peki Mümkün Mü?
Terra Classic 1 Dolar Tartışmasının Merkezinde! Tam 235 Milyar LUNC Yanmayı Bekliyor! Peki Mümkün Mü?
Önce 27 Mart Sonra 30 Mart! Peki Neden? AVAX Küllerinden Mi Doğuyor? İşte Avax Yorumları!
Önce 27 Mart Sonra 30 Mart! Peki Neden? AVAX Küllerinden Mi Doğuyor? İşte Avax Yorumları!
Dogecoin (DOGE) Geliştiricisinden Yatırımcılara Müjde! Altcoin’i Neler Bekliyor?
Dogecoin (DOGE) Geliştiricisinden Yatırımcılara Müjde! Altcoin’i Neler Bekliyor?
Ripple’ın XRP’sinin Geleceği Nasıl? İşte XRP Coin Geleceği
Ripple’ın XRP’sinin Geleceği Nasıl? İşte XRP Coin Geleceği
Arbitrum (ARB) ve Ripple (XRP) Yorumları! ARB Coin Grafikleriyle Detaylı İnceleme!
Arbitrum (ARB) ve Ripple (XRP) Yorumları! ARB Coin Grafikleriyle Detaylı İnceleme!
Sen Neymişsin Chiliz (CHZ)! Sporun Kralından Alkışlanacak Hareket! Bakın Ne Yaptılar!
Sen Neymişsin Chiliz (CHZ)! Sporun Kralından Alkışlanacak Hareket! Bakın Ne Yaptılar!
Geçmişin Kralında Tam Yüzde 100 Artış Sinyali! Hedef 47 Dolar! Bu Nokta Kırılırsa Engellenmesi Çok Zor!
Geçmişin Kralında Tam Yüzde 100 Artış Sinyali! Hedef 47 Dolar! Bu Nokta Kırılırsa Engellenmesi Çok Zor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Fırsat Olabilir, Peki Hedefler? RVN Coin, ADA Coin ve Solana Yorum!
Dip Geldi Mi? KAVA, IMX Coin, Huobi Token (HT), Cosmos (ATOM) ve Toncoin Yorum!
Sonunda Vakti Gelmiş Olabilir! Popüler Altcoin Yüzde 10’un Üzerinde Yükselebilir!
3 Dolar Yolculuğu Mu? Cardano (ADA) Neden Yükseliyor? ADA Coin Yorum!
Vakti Geliyor! Metaverse Altcoinler Son Durum: MANA, GALA, CEEK VR Coin!
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023