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Son Dakika! Binance Borsası Durdu! Neler Oluyor?

Binance borsasında kritik bir problem baş gösterdi. Ekip alım satım ve 15:00 itibariyle kripto para transferlerini durdurdu.
14:45
24 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para borsası Binance yaptığı son dakika duyurusuyla işlemlerin duraklatıldığını açıkladı. Peki ama neden? Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası teknik bir sorun yaşıyor. Yaşanan sorunla alakalı son açıklamalar neler?

Binance Sorunu

Binance borsasında spot işlemler teknik bir problemden dolayı duraklatıldı. Ekip sorun üzerinde çalışıyor. Bu süre zarfında Binance ekibi aşağıdaki duyuruyu yaptı.

“Binance’te spot alım satımı etkileyen bir sorun olduğunun farkındayız. Bu sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalıştığımız için tüm spot alım satımlar şu anda geçici olarak askıya alınmıştır. Yeni güncellemeler burada paylaşılacaktır.”

Kripto para borsaları için bu tarz duraklamalar sık yaşanmasa da normaldir. Yaşanan teknik problem aşıldıktan sonra işlemlerin yeniden başlatılması bekleniyor. Saat 14:27 itibariyle alım/satım yapamayan kullanıcılar çok geçmeden Binance duyurusunu gördü. Bu tarz teknik aksaklıklar genellikle 1 saat ile 3 saat arasında çözülmektedir. Bu süre zarfında işlem yapmak istiyorsanız farklı borsalara varlıklarınızı transfer etmeyi deneyebilirsiniz. Binance kripto yatırma veya çekme işlemleriyle ilgili bir sorun raporlamadı.

Bitcoin Fiyatı Etkilenir Mi?

Şimdilik Bitcoin (BTC) 28.000 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor. Binance borsası uzun bir süredir planlı bakım yapmıyordu. Bu yüzden devam eden teknik sorun ortaya çıkmış olabilir. Diğer taraftan Binance borsasının yaptığı bakımların ardından Bitcoin fiyatında ciddi dalgalanmalar görmüştük. Borsa ve trader botlarının paritelerin duraklamasıyla belki de trend dönüşünü başlattığını görürüz?

Saat 14:48 itibariyle Bitcoin fiyatı 27.500 dolara kadar düştü. Popüler analist Capo uzun süredir piyasalardaki yükselişin BUSD ve USDC destekli olduğunu iddia ediyordu. Eğer Binance borsası tarafından şişirilen bir Bitcoin rallisi gördüysek fiyatı işlemler duraklatıldığı süre boyunca düşmeye devam edebilir. Geçmişte Coinbase ve diğer borsaların da benzer sorunlar yaşadığını gördüğümüz için şimdilik endişelenemeye gerek yok gibi görünüyor. Birkaç dakika önce Binance CEO’su CZ sorunun üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Binance CEO’su CZ 15:00 itibariyle şunları yazdı;

“İlk analiz, eşleştirme motorunun takip eden bir stop emrinde bir hatayla karşılaştığını gösteriyor (garip bir hata). Çözülüyor. Tahmini 30-120 dakika arası sürecek. Para yatırma ve çekme işlemleri SOP (standart işletim prosedürü) olarak duraklatılmıştır. Fonlar güvende”.

Ayrıca Bitcoin fiyatıyla alakalı da şunları söyledi ve bu açıklamasının ardından BTC tekrar 28.000 doları aştı.

“En büyük borsa işlemleri durdurduğunda, fiyatlar fazla hareket etmeyecektir. Daha küçük borsalarda hareket ederse, Binance geri döndüğünde, daha derin emir defterimiz fiyatı geri getirecek ve bu adamların para kaybetmesine neden olacaktır. Yatırımcılar bunu bilir.”

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