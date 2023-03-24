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Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1,5’lik bir değer artışı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeniden 28.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Bu esnada Ethereum (ETH) da kaydettiği son değer artışları ile birlikte 1785 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyelerini aştı.

Bitcoin’deki Yükseliş İvmesi Devam Edecek mi?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1,5’lik bir değer artışı kaydederek 28.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Ethereum (ETH) da kaydettiği son değer artışları ile birlikte 1800 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap’in güncel verilerine göre ise 1,17 trilyon dolar seviyelerini aştı. Aynı zamanda kripto para piyasasındaki volatilite de gün içinde önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Analist BTC’deki Son Durumu Değerlendirdi

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve lider kripto para birimi BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, Bitcoin’in yakın vadede 27.700 dolar ile 27.800 dolar fiyat seviyelerinin üzerine kalıcı olması durumunda değer artışlarının hız kazanabileceğini ifade etse de kripto para piyasasının yeniden düşüşe geçmesi durumunda olası senaryolara da değindi. Bitcoin’in 40.000 dolar fiyat seviyelerine kadar varan yeni bir yükseliş hareketi başlatabileceğini ancak öncesinde yeni düşüşlerin gerçekleşebileceğini öne süren analist, piyasanın yeniden düşüşe geçmesi durumunda BTC adına yakın vadede 25.300 dolar ile 25.800 dolar fiyat seviyelerinin oldukça kritik bir öneme sahip olabileceğini öne sürdü.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.