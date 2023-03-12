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Altcoin’in Yaratıcısı Uyardı: Bunu Yaparsanız Kaybedersiniz! Shiba’da Beklenen Oldu!

Shiba Inu'nun yaratıcısı Shytoshi Kusama gerçekleşen etkinlik ve yaşanabilecek yanlışlıklar hakkında yatırımcıları bilgilendirdi.
21:30
12 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Merakla beklenen katman-2 blok zinciri Shibarium’un beta sürümü yayınlandı ve Shiba Inu (SHIB) ekosisteminin öncüsü Puppynet olarak adlandırılacak.

Projenin baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, bir blog yazısında Shibarium’un kullanıcıların zincir üzerinde dApp’ler oluşturmasına ve işletmeleri bununla entegre etmesine olanak sağlayacağını söyledi. CoinMarketCap’e göre, SHIB’nin değeri yazım zamanında 0,00001033 dolara yükseldi ve piyasaya sürülme haberinin kamuoyuna açıklanmasından bu yana% 3’lük marjinal bir kazanç kaydetti.

Meme Coin’ler İçin Büyük Sıçrama!

Shytoshi, ağ üzerinde inşa etmek isteyenler için bir Shibarium teknoloji alım formu tanıttı. Doğrulayıcılar için belgelerin önümüzdeki hafta yayınlanacağını ve bunları kullanarak test düğümleri kurabileceklerini de sözlerine ekledi.

Ancak heyecanın ortasında Shytoshi’nin SHIB topluluğu için bir tavsiyesi vardı. Mevcut sürüm sadece test amaçlı olduğu için token’larını Puppynet için harcamamalarını hatırlattı. Yakma mekanizmasıyla ilgili olarak baş geliştirici, SHIB yakmalarının ağdaki işlemlere bağlı olacağını ve yakılan token’lar için yeni bir çizelgenin yakma portalına entegre edileceğini belirtti. Bununla birlikte, Shibburn’den alınan veriler, son 24 saat içinde yakma oranının %95’in üzerinde azaldığını ve 23 milyondan fazla token’ın dolaşımdan kaldırıldığını ortaya koydu.

SHIB Enerji Topluyor!

WhaleStats’ten alınan veriler, SHIB token’ının yazım sırasında en iyi Ethereum (ETH) balinaları arasında en çok işlem gören token olduğuna işaret ettiği için büyük adreslerin gözdesi haline geldi. Öte yandan, Santiment’e göre SHIB’in borsalardaki arzı düştü, bu da sahiplerinin SHIB’in fiyatında bir artış beklediğini ve token’ları üzerinde HODL’ı tercih ettiğini gösteriyor. Yeni adresler SHIB’i kazançlı buldukça ağ büyümesi de arttı.

Bu ölçümlerin kümülatif etkisi, yatırımcıların hissiyatını pozitif bölgeye itti. SHIB, daha güçlü makroekonomik faktörler nedeniyle son zamanlarda zorlanıyordu, ancak teknik göstergeler yazım zamanında bir canlanma sinyali verdi.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) yukarı yönlü bir seyir izlerken, Bakiye Hacim (OBV) de benzer bir hissiyat yarattı. Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) yükselişe geçerek SHIB’e yönelik talebin önümüzdeki günlerde artabileceğini gösterdi.

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