Avalanche (AVAX), Ethereum (ETH) 27 Şubat Tahminleri ve İran Son Durum

Bitcoin son yükselişinin ardından beklendiği gibi yönünü aşağı çevirdi ve 66.700 dolarda alıcı buluyor. İran müzakereleri sonuç vermeyebilir ve ilk açıklamalar pek olumlu değildi. Altcoinlerde yeniden %5’e ulaşan kayıplar görüyoruz. Peki AVAX ve ETH için son tahminler ne yönde?

İran Son Durum

Al Jazeera’ya konuşan İranlı yetkili ABD’nin teklifinin makul olmadığından bahsetti. Yazı hazırlandığı sırada ikinci görüşme başlamıştı. İlk görüşme 3 saat sürdükten sonra bugünkü müzakereler öncekilerden uzun sürdü. Yetkilinin yaptığı açıklama özetle şöyle;

“Uranyum zenginleştirmenin kalıcı olarak sıfırlanması tamamen reddedilmiştir. Nükleer tesislerin tamamen ortadan kaldırılması tamamen reddedilmiştir. Eldeki uranyumun devredilmesi tamamen reddedilmiştir.”

Trump kesin ve net biçimde nükleer çalışmasının durmasını istiyor. Ayrıca kısa ve uzun menzilli balistik füze geliştirmelerinin de durması talep ediliyor. Hali hazırda İran’da iç karışıklık devam ederken “yardım yolda” paylaşımları yapan Trump bölgeye büyük askeri yığınak yaptı. 1-6 Mart’ın son tarih olduğunu düşünürsek önümüzdeki ayın başında saldırının başlaması şaşırtıcı olmaz. Eğer bugünkü müzakerelerden sonuç alınamazsa Trump’ın “müzakereler devam ederken onları ikna edecek saldırıya onay verme” senaryosu bu hafta sonu devreye alınabilir. Özetle kripto paralar için diken üstünde bir haftadayız.

Ethereum (ETH) ve Avalanche (AVAX)

BTC düşüşe ara verdikten sonra şimdi tekrar geri çekiliyor. 70 bin dolar üzerinde haftalık kapanışlar göremediğimiz sürece makul senaryo 56 bin dolar olmaya devam edecek. ETH riskler halen ortada olduğu için 2.100 doları aşamadı ve BTC geri çekilirken 2 bin doları yeniden kaybetti. Altcoinlerin çoğunda dipten hızlı toparlanma gördük, yerel dirence kadar yükseldiler ve şimdi BTC ile kolay açığa satış fırsatı veriyorlar.

Düşüşün devamı halinde ETH 1.842 doları test edebilir. Bunun da altında 1.750 doların kaybıyla satışların hızlan riski bulunuyor. ETH son büyük dibine oldukça yakın.

8,63 doları hedefleyen AVAX bunu kaybetmesi halinde 8,23 dolar dibine gerileyebilir. Bitcoin’in İran kaynaklı geri çekilmesi hızlanırsa yeni 2026 dibi için Cuma günü 6.58 dolara göz dikecek olan AVAX yaklaşık 1800 gündür bu seviyelere inmemişti.