Winvest — Bitcoin investment
Teknik Analiz

Avalanche (AVAX), Ethereum (ETH) 27 Şubat Tahminleri ve İran Son Durum

Özet

  • Al Jazeera’ya konuşan İranlı yetkili ABD’nin teklifinin makul olmadığından bahsetti.
  • ETH riskler halen ortada olduğu için 2.100 doları aşamadı ve BTC geri çekilirken 2 bin doları yeniden kaybetti. Düşüşün devamı halinde ETH 1.842 doları test edebilir.
  • İran kaynaklı BTC düşüşü devam ederse AVAX 8,23 doları ve 1800 gün sonra 6 dolarlı seviyeleri test edebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin son yükselişinin ardından beklendiği gibi yönünü aşağı çevirdi ve 66.700 dolarda alıcı buluyor. İran müzakereleri sonuç vermeyebilir ve ilk açıklamalar pek olumlu değildi. Altcoinlerde yeniden %5’e ulaşan kayıplar görüyoruz. Peki AVAX ve ETH için son tahminler ne yönde?

İçindekiler
1 İran Son Durum
2 Ethereum (ETH) ve Avalanche (AVAX)

İran Son Durum

Al Jazeera’ya konuşan İranlı yetkili ABD’nin teklifinin makul olmadığından bahsetti. Yazı hazırlandığı sırada ikinci görüşme başlamıştı. İlk görüşme 3 saat sürdükten sonra bugünkü müzakereler öncekilerden uzun sürdü. Yetkilinin yaptığı açıklama özetle şöyle;

“Uranyum zenginleştirmenin kalıcı olarak sıfırlanması tamamen reddedilmiştir. Nükleer tesislerin tamamen ortadan kaldırılması tamamen reddedilmiştir. Eldeki uranyumun devredilmesi tamamen reddedilmiştir.”

Trump kesin ve net biçimde nükleer çalışmasının durmasını istiyor. Ayrıca kısa ve uzun menzilli balistik füze geliştirmelerinin de durması talep ediliyor. Hali hazırda İran’da iç karışıklık devam ederken “yardım yolda” paylaşımları yapan Trump bölgeye büyük askeri yığınak yaptı. 1-6 Mart’ın son tarih olduğunu düşünürsek önümüzdeki ayın başında saldırının başlaması şaşırtıcı olmaz. Eğer bugünkü müzakerelerden sonuç alınamazsa Trump’ın “müzakereler devam ederken onları ikna edecek saldırıya onay verme” senaryosu bu hafta sonu devreye alınabilir. Özetle kripto paralar için diken üstünde bir haftadayız.

Ethereum (ETH) ve Avalanche (AVAX)

BTC düşüşe ara verdikten sonra şimdi tekrar geri çekiliyor. 70 bin dolar üzerinde haftalık kapanışlar göremediğimiz sürece makul senaryo 56 bin dolar olmaya devam edecek. ETH riskler halen ortada olduğu için 2.100 doları aşamadı ve BTC geri çekilirken 2 bin doları yeniden kaybetti. Altcoinlerin çoğunda dipten hızlı toparlanma gördük, yerel dirence kadar yükseldiler ve şimdi BTC ile kolay açığa satış fırsatı veriyorlar.

Düşüşün devamı halinde ETH 1.842 doları test edebilir. Bunun da altında 1.750 doların kaybıyla satışların hızlan riski bulunuyor. ETH son büyük dibine oldukça yakın.

8,63 doları hedefleyen AVAX bunu kaybetmesi halinde 8,23 dolar dibine gerileyebilir. Bitcoin’in İran kaynaklı geri çekilmesi hızlanırsa yeni 2026 dibi için Cuma günü 6.58 dolara göz dikecek olan AVAX yaklaşık 1800 gündür bu seviyelere inmemişti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

İran Müzakereleriyle İlgili İlk Sızıntılar, Kripto Para Piyasaları Son Durum

Bu Kripto Yükselişi Kalıcı Olacak Mı? Bugün Belli Olacak, Buna İyi Bakın

Dogecoin (DOGE) ve BNB Fiyat Tahmini 26 Şubat

ADA, LINK ve AVAX Hareketlendi! BTC Tekrar 68.000 Dolar

PIPPIN ve SOL Coin Kaç Dolar Olacak? Güncel Bitcoin Hedefi Kaç Dolar?

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 25 Şubat Son Durum

Kripto Kahininin 24 Şubat Açıklamaları, Şimdi Ne Olacak?

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı MicroStrategy’nin Son Bitcoin Alımı Hissede Endişeleri Artırdı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

MicroStrategy’nin Son Bitcoin Alımı Hissede Endişeleri Artırdı
BITCOIN (BTC)
Starknet, gizlilik odaklı Bitcoin varlığı strkBTC’yi tanıttı
Kripto Para
Ripple Makine-Ödeme Pazarında Yeni Hamlesiyle XRPL’nin Konumunu Güçlendirmek İstiyor
Kripto-Yapay Zeka RIPPLE (XRP)
İran Müzakereleriyle İlgili İlk Sızıntılar, Kripto Para Piyasaları Son Durum
BITCOIN (BTC)
Fed Kararlarından Coin Haberlerine: Makro Verileri Cebinize Sığdıran Uygulama
BITCOIN Haberleri
Lost your password?