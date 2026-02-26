MicroStrategy’nin Son Bitcoin Alımı Hissede Endişeleri Artırdı

Kripto para yatırımlarıyla öne çıkan MicroStrategy, son olarak 23 Şubat’ta 592 adet Bitcoin satın alarak bu alanda agresif alımlarını sürdürdü. Şirket böylelikle toplam Bitcoin varlığını 717.722 adede yükseltmiş oldu. Bu gelişmeye rağmen, şirketin hisse senedi fiyatı istenilen düzeyde bir toparlanma gösteremedi ve hafta sonu yaşanan sıçramaların ardından yeniden değer kaybına uğradı.

Son Bitcoin Alımı Hissede Düşüşü Durduramadı

MicroStrategy’nin yeni Bitcoin alımı için yaklaşık 40 milyon dolar harcayarak, ortalama 67.286 dolardan 592 adet daha Bitcoin portföyüne eklemesi şirketin uzun vadeli stratejisine paralel bir adım olarak görülüyor. Fakat bu büyük alımın hemen ardından hisse değerinde yeniden düşüş ortaya çıktı. 24 Şubat’ta yüzde 9’u aşan bir kaybın ardından, 25 Şubat’ta yüzde 16’lık bir yükseliş görülse de, hisse fiyatı haftalık zirvesine göre yaklaşık yüzde 4 oranında daha düşük seviyede bulunuyor.

Kurumların Pozisyonu: Paranın Yönü Belirsiz

Fiyat hareketlerine eşlik eden teknik göstergeler, piyasada belirgin bir belirsizlik olduğunu işaret ediyor. Özellikle büyük yatırımcıların davranışlarını takip etmek için kullanılan Chaikin Money Flow (CMF) indikatörü, MicroStrategy’nin yeni Bitcoin alımının hemen ardından sıfır civarında yatay seyrine başladı. Son dönemde yaşanan dalgalanmalar sırasında kısa süreli kurumsal birikim sinyalleri görülse de, CMF’nin şu anki durağan seyri, büyük yatırımcıların hisseye karşı net bir şekilde alım veya satım tarafında pozisyon almadığını ortaya koyuyor.

12 Ocak ile 23 Şubat tarihleri arasında, CMF göstergesinin yükselmesi ve fiyatın düşüşte olması kurumsal yatırımcıların sessizce birikim yaptığı şeklinde yorumlanıyordu. Ancak son durumda gösterge çizgisi sıfır seviyesine yakın kalarak piyasa tarafında kararsızlık oluştuğunu yansıtıyor. Takip eden günlerde CMF’de yaşanacak değişimlerin hisse fiyatında yeni bir yön belirleyebileceği ifade ediliyor.

Düşüş Eğilimi Güçleniyor

Teknik analiz tarafında, göreceli güç endeksi (RSI) son fiyat düşüşünden önce negatif bir uyumsuzluk göstermişti. Son aylarda MicroStrategy hissesinde alt zirveler görülürken, RSI grafikte üst zirveleri işaret etti. Bu tür bir uyumsuzluk genellikle güçlü bir düzeltme hareketinin habercisi olarak nitelendiriliyor ve geçmişte de benzer durumlar keskin düşüşlerle sonuçlanmıştı.

Ocak ortasında oluşan bir başka negatif uyumsuzluk, hissenin değerinde yaklaşık yüzde 45’lik bir düşüşe neden olmuş, son olarak 20 Şubat’ta tamamlanan uyumsuzluk ise yüzde 13’e yakın bir değer kaybını beraberinde getirmişti. Mevcut zayıf görünüm nedeniyle, hisse fiyatında yeni bir aşağı yönlü hareketin gündeme gelebileceği teknik analizlerde öne çıkıyor.

Öte yandan, hisse fiyatı mevcut durumda büyük bir düşüş formasyonu olan “ayı bayrağı” modelini aşağı yönlü kırdı. Bu tür formasyonların teknik analizde genellikle daha derin bir fiyat düzeltmesinin habercisi olduğu biliniyor.

Şirketin hisse fiyatında en yakın destek seviyesi 119 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kırılması halinde, yeni destek noktaları 106 ve 85 dolar seviyelerinde bulunuyor. Fibonacci düzeltme seviyelerine göre ise 70 dolar bandı, teknik olarak kuvvetli bir hedef haline geldi.