Starknet, gizlilik odaklı Bitcoin varlığı strkBTC’yi tanıttı

Ethereum tabanlı katman 2 ağı Starknet, Bitcoin destekli yeni varlığı strkBTC’nin lansmanını gerçekleştirdi. Geliştirilen bu varlık, merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde gizli işlemler ve korumalı bakiyeler sunmayı amaçlıyor. StrkBTC, Starknet’in Bitcoin likiditesini ölçeklenebilir ikinci katman altyapısına çekerken kullanıcı mahremiyetini koruma vizyonunun bir parçası olarak tanıtıldı.

strkBTC’nin işleyişi ve teknik yapısı

strkBTC, Bitcoin yatırmalarına karşılık Starknet üzerinde üretilen bir dijital varlık olarak geliştirildi. Basım işlemleri tamamen deterministik biçimde gerçekleşiyor; yani yeni tokenler yalnızca doğrulanmış Bitcoin teminatına karşılık ve bire bir oranında üretiliyor. Böylece arbitrar uygulamalara karşı sıkı denetim sağlanıyor ve piyasada istikrarlı değerin korunması amaçlanıyor.

Gizlilik modları ve teknolojik yenilikler

strkBTC, protokol düzeyinde entegre edilen zk-STARK kriptografisiyle dış karıştırıcı araçlara ihtiyaç duymadan gizliliği sağlamayı hedefliyor. Bu varlık, iki farklı modda kullanılabiliyor. Korumalı modda kullanıcılar hem bakiyelerini hem de işlem ayrıntılarını saklı tutabiliyor. Sıfır bilgi kanıtları sayesinde işlemler doğrulanabilirken detaylar kamuoyundan gizli kalıyor. Açık modda ise varlık, standart ERC-20 token mantığıyla çalışıyor; bu durumda transfer ve adres bilgileri şeffaf şekilde izlenebiliyor. Kullanıcılar, ihtiyaca göre gizlilik ya da şeffaflık arasında geçiş yapabiliyor.

Bu esnek yaklaşım, DeFi ortamında işlem yapanlar için hem regülasyonlara uyum hem de kişisel mahremiyet açısından avantaj getirmeyi hedefliyor.

DeFi ekosistemiyle tam entegrasyon

strkBTC’nin dikkat çeken bir diğer özelliği, gizlilik avantajı sunmasına rağmen Starknet üzerindeki merkeziyetsiz finans uygulamalarıyla tam uyumluluk sağlaması. Kullanıcılar, strkBTC’yi borç verme platformlarında, staking protokollerinde ve merkeziyetsiz borsalarda kullanabiliyor. Bu sayede portföy veya işlem stratejileri ifşa edilmeden DeFi ürünlerine erişim mümkün oluyor. StrkBTC, bugüne kadar piyasadaki çoğu Bitcoin varlığından farklı olarak hem mahremiyeti hem de birlikte çalışabilirliği öne çıkarıyor.

Uyumluluk ve regülasyonlara yanıt

Geliştiriciler, düzenleyici denetim gereksinimlerine karşı Viewing Key sistemini devreye aldı. Bu mekanizma ile kullanıcılar, belirli üçüncü taraflara (örneğin denetçi, kurum veya resmi merciler) şifreli anahtar vererek işlem geçmişlerinin şeffaf şekilde incelenmesini sağlayabiliyor. Yani, tam anonimlik yerine talep edildiğinde seçici açıklama imkanı sunuluyor.

Gelişim planı ve gelecek adımlar

strkBTC’nin ana ağda kullanıma açılmasının 2026 yılının ilk çeyreği içinde planlandığı belirtiliyor. İleriki aşamalarda, strkBTC ile doğrudan gizli swap işlemleri ve köprü altyapısının daha da merkeziyetsiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Starknet Vakfı, BTCFi büyüme stratejisi kapsamında, yerel Bitcoin stake uygulamaları ve 100 milyon STRK teşvik programı ile Bitcoin sermayesini kendi katman 2 ağına çekmeye çalışıyor. StrkBTC girişiminin de bu kapsamda önemli bir çıkış noktası olduğu vurgulanıyor.