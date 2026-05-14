Hangisi mantıklı? DOGE, AVAX, SOL ve LINK Coin grafik hedefleri

Trump Çin’de ve gelen ilk açıklamalar kripto paraların lehine. Üstelik kripto para netlik yasası da Senato komitesinde ilerlediği için BTC hisse senetlerinin AI coşkusuna katıldı. Cuma günü de Warsh Fed Başkanlığı görevini devralacak. Altcoinler için kısa süreliğine de olsa yükseliş için uygun ortam oluştu. Peki DOGE, AVAX, SOL ve LINK Coin için hedefler kaç dolar?

DOGE ve LINK Coin

Orta ve uzun vadede enflasyondaki artışın para politikasına etkisi piyasalar tarafından sindirileceği için kriptoda düşüş beklentisi var. Ancak kısa vadeli görünüm şimdilik kripto paraların lehine. Bu yüzden günlükte yüzde 5’e varan kazançlar görüyoruz. DOGE fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,116 dolarda bulunuyor.

0.114 dolar üstü kapanışların burada 0.117 direncini radara sokabileceğinden bahsetmiştik. Şimdi bu kilit eşik de kalıcı olarak kazanılabilirse 0.121 ve 0.129 dolar aralığına dönülebilir. DOGE için sonraki aşama Ocak ayındaki gibi bu bölgeyi yükseliş zeminine dönüştürüp 0.156 doların test edilmesi olacaktır. Ancak beklenen düşüş evresi başladığında hızla 0.111 ve 0.106 dolar aralığına dönülecektir.

Sayısız büyük anlaşmaya rağmen Chainlink’in başarısız LINK Coin’in pek umurunda değil. Fakat yine de 2 haneli seviyelere dönülmesi önemli. Daha önce bu direnç bölgesinde satışlar başlamış ve fiyat 10,12 ile 8,32 dolar aralığına kadar gerilemişti. Düşüşte hedef aralık yine aynı ancak yükselişin devamında 11,78 desteğinin kazanılması ardından dirence dönüşen 14,1 doların tekrar hedeflenmesi beklenebilir.

SOL Coin ve AVAX

Solana (SOL) için ETF kanalındaki heyecan halen devam ediyor. Haftalık girişler yükseliş eğiliminde ve 50 milyon doları çoktan aştı. Günlük 10 milyon dolar üzeri net girişler oldukça pozitif. Spot fiyatta aynı şeyi söylemek zor çünkü 98 dolar üzerinde kalıcı olamayan boğalar haklı olarak kar satışlarına başladı. Bugünkü BTC yükselişine rağmen SOL Coin 92 doları korumaya çalışıyor. Düşüşün devamında 88 ve 80 dolar aralığına dönülebilir.

Yükseliş ortamında 98 dolar üstü kapanışlarla hedef 120 dolar zirvesi.

Neredeyse 100 gündür 10,5 dolar altına saplanıp kalan AVAX için gelecek pek parlak görünmüyor. 223 gündür sürekli satışlar gördük ve bunun yarısında birçok altcoin yerel zirveler oluştururken AVAX sadece yana hareket edebildi. Eğer 8,2 dolar son ayı piyasasında güçlü destek olmasaydı onu da kaybedip 2020 diplerine doğru hareket edebilirdir.

Yüksek token enflasyonunun yıllar içinde verdiği zarar.

Ekosistemin Solana gibi rakiplere göre ciddi anlamda zayıf olması.

Rakiplerin zaten daralan likiditeyi çekmeyi.

Sürekli olarak yeni alternatiflerin oyuna dahil olması.

Ethereum’un ölçeklenme sorununu çözme yolunda emin adımlarla ilerleyip maliyetleri düşürmesi ve daha da düşürecek olması.

Gibi birçok sebep sayılabilir ve Avalanche bu ortamda çok dezavantajlı görünüyor. Ekosisteminde yoğun ilgi gören ve ağı taşıyacak uygulamalar görmediğimiz sürece (bugüne kadar olmadıysa bugünden sonra da zor) veya RWA alanında devasa anlaşmalara girişmezse AVAX için uzun vadeli görünüp aşağı yukarı belli. Elbette kripto sürprizlerle dolu ve “her şeyin yükseldiği ortamda” AVAX da en azından 35 dolarlı seviyelerine dönebilir ancak bu seviyelerden alım yapıp ucu açık biçimde beklemek ne kadar mantıklı bu sizin risk profilinize göre değişir.