RIPPLE (XRP)

XRP 24 saatte yüzde 6,7 yükselerek 1,50 doları aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 XRP 24 saatte yüzde 6,7 yükselişle 1,50 doları geçti.
  • Büyük yatırımcılar ve Güney Kore borsalarındaki yoğun alımlar etkili oldu.
  • En az 10.000 XRP tutan cüzdanların sayısı rekor seviyeye ulaştı.
  • 💡 Kritik detay Coinbase ve Upbit borsalarında gözlenen işlem hacmi artışı oldu, $XRP öne çıktı.
XRP, son 24 saatte yüzde 6,7 değer kazanarak 1,50 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Yedi günlük performansta ise yüzde 8,8 artış kaydeden kripto para, ilk 10’daki coinler arasında bu süreçte en güçlü yükselişi sergiledi.

Güçlü Alımlar ve Whale Hareketliliği

Son günlerde XRP’deki ivmeli artışın temelinde büyük yatırımcıların (whale) birikim yaptığı görülüyor. Santiment Intelligence’ın açıkladığı güncel verilere göre, 10 milyon XRP ve üzerinde bakiyeye sahip adreslerin toplam XRP mevcudu 45,83 milyar seviyesine ulaştı. Böylece, tüm XRP arzının yüzde 68,48’i bu büyük cüzdanlarda toplanmış oldu. Whale adreslerindeki bu yoğunlaşma, Mayıs 2018’den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, son dönemde piyasa genelinde hâkim olan belirsizliğe rağmen orta ve büyük ölçekli yatırımcılar alım yönünde hareket etmeyi sürdürdü.

Ayrıca, en az 10.000 XRP bulunduran cüzdan sayısı da 332.230 ile tarihi zirveye ulaştı. Bu durum, büyük ve kurumsal yatırımcıların uzun vadeli birikim sürecine girdiğini gösteriyor.

Küresel Borsalarda Hacim Artışı

XRP’deki yükselişte etkili olan bir diğer faktör ise Coinbase borsasında gerçekleşen yaklaşık 1 milyon dolarlık büyük tek seferlik alım oldu. Bu işlemin hemen ardından fiyatın hızla yükselişe geçmesi dikkat çekti. Güçlü talep Güney Kore’de de kendini hissettirdi; ülkedeki en popüler kripto platformu Upbit’te XRP’ye yönelik alımlar rekor seviyeye ulaştı.

Kısa süre önce Upbit ve Bithumb borsalarında XRP’nin işlem hacmi, Bitcoin ve Ethereum’un toplam hacmini geride bıraktı. Asya pazarındaki alım iştahı, özellikle Koreli bireysel yatırımcıların riskli varlıklara olan ilgisiyle üst seviyelere çıktı. Analistler, XRP fiyatı önemli direnç bölgelerine yaklaştıkça Kore borsalarındaki hacim artışının genellikle yerel yatırımcıların risk alım eğilimindeki yükselişe işaret ettiğini belirtiyor.

Piyasa Dinamikleri ve Son Durum

XRP’nin bu sıçramasında hem küresel hem de yerel borsalardan gelen yoğun ilgi öne çıkıyor. Bunda, ağ üzerindeki büyük bakiyeli cüzdanların son dönemdeki toplama eğilimi, Coinbase ve Asya’daki ani yüksek hacimli işlemler etkili oldu. Tüm bu gelişmeler, XRP’nin, bir süredir yaşadığı baskıdan sıyrılarak ilk 10’daki diğer kripto varlıklarını kısa vadede geride bırakmasını sağladı.

Güncel blok zinciri verileri, “10 milyon XRP ve üzeri” bakiyeye sahip cüzdanlardaki birikimin, Mayıs 2018’den bu yana ilk kez zirve yaptığını gösteriyor. Bunun yanı sıra, “10.000 XRP ve üzeri” cüzdan sayısındaki rekor artış da kurumsal ve büyük kullanıcıların yükselen ilgisine işaret ediyor.

CoinGecko tarafından sağlanan verilere göre, XRP hali hazırda en iyi ilk 100 kripto para arasında en güçlü performansı sergileyen varlıklar arasında yer aldı. CryptoAppsy verilerine göre XRP, 1,50 dolar seviyesiyle haftanın dikkat çeken hareketine imza attı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

