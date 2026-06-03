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RIPPLE (XRP)

Société Générale, EURCV stabilcoinini XRP Ledger dahil 4 blokzincirde kullanıma sundu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Société Générale, EURCV stabilcoinini XRP Ledger dahil 4 farklı ağda kullanıma sundu.
  • 📌 Evernorth, düzenlemeye tabi kurumların halka açık blokzincirlerde sessiz ama somut adımlar attığını belirtti.
  • 📊 Şirkete göre önümüzdeki 18 ay, $XRP de dahil ağlar arasında ölçek ve uyum yarışının yönünü belirleyecek.
  • 🧭 Sürecin arka planında Avrupa Birliği’nin MiCA düzenlemesiyle sağlanan daha net kurallar bulunuyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Evernorth, yerleşik bankaların düzenlemeye tabi dijital ürünler için halka açık blokzincirleri halihazırda kullandığını belirtti. Şirket, bu çerçevede Société Générale’in dijital varlık birimi SG FORGE tarafından çıkarılan euro destekli EUR CoinVertible stabilcoinine işaret etti. Aktarılan bilgilere göre varlık, XRP Ledger, Ethereum, Stellar ve Solana ağlarında devreye alındı.

İçindekiler
1 EURCV dört farklı ağda yayımlandı
2 MiCA çerçevesi öne çıktı
3 Önümüzdeki 18 ay izlenecek

EURCV dört farklı ağda yayımlandı

Evernorth’un değerlendirmesine göre bu adım, bankaların blokzincir seçiminde yalnızca görünürlüğe değil, teknik istikrar ve düzenleyici uyuma da baktığını gösteriyor. Şirket, XRP’nin bu yapı içinde yer almasını, tanımlı bir altyapı tercih sürecinin parçası olarak değerlendirdi.

Société Générale, Fransa merkezli büyük bir bankacılık grubudur. Grubun dijital varlık birimi SG FORGE ise kurumlara yönelik blokzincir tabanlı finansal ürünler geliştiriyor. Evernorth, EURCV’nin dolaşımdaki en büyük euro cinsi stabilcoinler arasında bulunduğunu, buna karşın pazar payında dolar bazlı stabilcoinlerin ağırlığını koruduğunu aktardı.

Evernorth, gerçek bankaların düzenlemeye tabi stabilcoin ihracı yoluyla XRP’yi zaten kullandığını savundu ve bu gelişmenin kurumsal tarafta sessiz fakat somut bir dönüşüme işaret ettiğini belirtti.

Şirket ayrıca EURCV’nin Avrupa finans kuralları çerçevesinde yapılandırıldığını, tamamen desteklenen dijital euro aracı olarak çalıştığını vurguladı. Bu durumun, düzenlemeye tabi kurumların finansal mutabakat süreçlerinde halka açık ağlardan yararlanabildiğini gösterdiği ifade edildi.

MiCA çerçevesi öne çıktı

Evernorth, bu yayılımı Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi olarak bilinen MiCA ile ilişkilendirdi. Şirkete göre MiCA, dijital varlık ürünlerinin ihraç ve yönetiminde operasyonel netlik sağlıyor. Böylece stabilcoin çıkaran kurumlar için lisanslama ve kamuyu aydınlatma yükümlülükleri daha standart bir zemine oturuyor.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasasına yönelik ortak düzenleme çerçevesidir. Düzenleme, özellikle stabilcoin ihraççıları ile hizmet sağlayıcılar için lisans, rezerv, şeffaflık ve denetim kurallarını belirler.

Evernorth, Avrupa’daki bu çerçeveyi ABD’de süren yasal düzenleme girişimleriyle karşılaştırdı. Şirket, ABD’de çeşitli tasarıların gündemde olduğunu ancak Avrupa tarafında şu aşamada daha açık bir operasyonel rehber bulunduğunu kaydetti.

Şirketin değerlendirmesine göre önümüzdeki 18 ay, benimsenmenin hangi ölçekte gerçekleşeceğini, hangi ağların öne çıkacağını ve hangi uyum modelinin ağır basacağını gösterecek.

Önümüzdeki 18 ay izlenecek

Evernorth, blokzincir benimsenmesinin tek bir büyük duyuruyla değil, düzenlemeye tabi kurumların kademeli ürün lansmanlarıyla ilerleyeceğini savundu. Bu yaklaşımın, daha yavaş ama daha ölçülebilir bir kurumsal geçiş sürecine işaret ettiği belirtildi.

Şirkete göre önümüzdeki 18 ayda asıl odak noktası, kullanımın ne kadar büyüyeceği, hangi ağlarda yoğunlaşacağı ve uyum tarafında hangi kuralların belirleyici olacağı olacak. EURCV’nin birden fazla açık ağda kullanıma alınması da bu sürecin doğrulanmış son adımlarından biri olarak öne çıktı.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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