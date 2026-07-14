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Ekonomi

ABD enflasyonu düşüyor: Bitcoin ve altın için olumlu sinyal

Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de haziran ayına ilişkin enflasyon verileri piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, tüketici fiyatlarında aylık bazda Nisan 2020’den bu yana en sert düşüş kaydedildi.

14 Temmuz’da açıklanan verilere göre, ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yıllık bazda yüzde 3,5 arttı. Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Önceki ay yıllık TÜFE yüzde 4,2 olarak ölçülmüştü.

Mevsimsellikten arındırılmış TÜFE ise haziranda aylık bazda yüzde 0,4 geriledi. Piyasalarda tüketici fiyatlarının yüzde 0,1 azalacağı tahmin ediliyordu. Bir önceki ay TÜFE aylık bazda yüzde 0,5 artmıştı. Hazirandaki düşüş, Nisan 2020’den bu yana kaydedilen en sert aylık gerileme oldu.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE de beklentilerin altında kaldı. Çekirdek enflasyon haziranda yıllık bazda yüzde 2,6 artarken, piyasa beklentisi yüzde 2,8 seviyesindeydi. Önceki ay çekirdek TÜFE yüzde 2,9 olarak açıklanmıştı.

Aylık bazda çekirdek tüketici fiyatlarında değişim yaşanmadı. Piyasa tahmini yüzde 0,2 artış yönündeydi. Çekirdek TÜFE bir önceki ay aylık yüzde 0,2 yükselmişti.

Beklentilerden daha düşük gelen enflasyon verileri, ABD Merkez Bankasının ek parasal sıkılaştırmaya gitme ihtimalinin azalabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bununla birlikte Orta Doğu’daki gerilimler ve küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş olasılığı, enflasyon görünümü açısından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Verilerin açıklanmasının hemen ardından Bitcoin yüzde hızlı bir yükselişle 63 bin 348 dolar seviyesinde işlem gördü. Ons Altın ise 4030 dolar seviyesinden dakikalar içinde 4100 dolara kadar tırmandı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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