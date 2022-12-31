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Finans Efsanesinden 2023 Bitcoin, Altın ve Gümüş Tahmini!

Ünlü isim kripto paraların çoğu için uyardı ancak Bitcoin için oldukça heyecan verici bir açıklama yaptı.
10:45
31 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en ünlü finansçıları arasında kabul edilen isim 2023 yılına dair tahminlerini paylaştı. 2022 yılının son saatlerindeyiz ve zor bir yıl oldu. Fed’in bu yıl yaptığı agresif faiz artışları kripto para ve hisse senedi piyasalarına ciddi anlamda zarar verdi. Kripto paralar yüz milyarlarca dolar kaybederken hisse senedi piyasalarındaki kayıplar 3 trilyon dolara ulaştı.

Bitcoin, Altın ve Gümüş

Yazdığı kitaplar dünyanın dört bir yanında ilgiyle okunan finansçı Robert Kiyosaki bugün erken saatlerde önemli bir açıklama yaptı. Geçmişte birçok kez yaptığı tahminlerle haklı çıkan isim geleceğin Bitcoin’de olduğunu düşünüyor. Üstelik mevcut fiyatları pahalı bulan yatırımcıları da uyarıyor. Popüler isim sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yöneltilen “Bitcoin‘e yatırım yapıyor musunuz?” veya neden yapıyorsunuz sorusunu cevaplandırdı.

“Bana Bitcoin’e yatırım yapıyor musunuz diye soruyorlar. Evet yatırım yapıyorum.  Bitcoin konusunda çok heyecanlıyım. Neden mi?  Çünkü Bitcoin altın, gümüş ve petrol gibi bir emtia olarak sınıflandırılıyor. Çoğu kripto token bir menkul kıymet olarak sınıflandırılıyor ve SEC düzenlemeleri bunların çoğunu ezip geçecek. Ben daha fazla Bitcoin alıyorum”.

Kiyosaki daha önce yaptığı açıklamalarda da  önümüzdeki yıl Bitcoin, altın ve gümüşün diğer yatırım araçlarından daha iyi performans göstereceğini düşünüyor. Ona göre gerçek para merkez bankaları tarafından basılan kağıtlar değil, değeri kıt olan bu varlıklardır.

2023 Altcoin Tehlikesi

Kripto paraların çoğunun menkul kıymet olduğunu söyleyen SEC Başkanı Gensler ve ekibindeki yöneticiler son 1 ayda birçok uyarı yayınladı. Açık biçimde kripto token ihraç edenlerin SEC’e kaydolması gerektiğini söyleyen Gensler, eğer bunu yapmazlarsa harekete geçtiklerinde onların geç kalmış olacağını söyledi. Son katıldığı yayında SEC Başkanı açık biçimde kripto paraları tehdit etti ve henüz daha baskı kurmaya başlamadık cümlesini kurdu.

Önümüzdeki yıl SEC’in kripto paralar toplu kayıtsız menkul kıymet davaları açmasından endişe ediliyor. Hali hazırda XRP ile mücadelesinin sonuna gelen SEC kendinden son derece emin. Açıkçası birçok kripto para menkul kıymet tanımına fazlasıyla uyuyor ve eğer SEC baskı kurmaya başlarsa kripto projelerinin mahkeme salonlarında zafer kazanması pek mümkün değil.

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