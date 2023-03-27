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Şanghay Yükseltmesi için belirlenen 12 Nisan tarihinden önce, zincir üzerindeki veriler, 10.000 ila 1.000.000 ETH tutan balinaların Ethereum (ETH) varlıklarında kademeli bir düşüş olduğunu ortaya koydu.

Ethereum’da Balina Bilinmezi

Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment’in verilerine göre, bu yatırımcı grubu basın zamanında 1298 ETH tutuyordu. Aslında, 23 Mart’ta toplu ETH varlıkları son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. 30 gün önce, bu ETH yatırımcı grubu 1313 ETH sahipti. Buna karşılık, Santiment’in verilerine göre, 10 ila 10.000 ETH coin tutan ETH balinaları aynı dönemde Ethereum varlıklarını yoğunlaştırdı.

Yazım saati itibariyle 358.100 ETH tutan bu ETH yatırımcı grubu, geçtiğimiz ay varlıklarını %1 oranında artırdı. Sonuç olarak, şu anda lider altcoin’in toplam arzının %28,87’sini ellerinde tutuyorlar.

Elde Tutulan Ethereum’lar Hareketleniyor

ETH’nin geçen ayki zincir içi performansının bir başka değerlendirmesi, 22 Mart’ta Ortalama Coin Yaşı ve Ortalama Yatırım Yapılan Dolar Yaşı metriklerinde bir düşüş olduğunu ortaya koydu.

Santiment Academy’ye göre Ortalama Coin Yaşı, blok zincirindeki tüm coin’lerin/token’ların ortalama yaşını ifade eder. Buna karşılık, Ortalama Dolar Yatırım Yaşı, blok zincirindeki tüm coin’lerin/token’ların satın alma fiyatına göre ağırlıklandırılmış ortalama yaşını ifade eder.

Bir varlığın Ortalama Coin Yaşındaki artış, söz konusu tokenın ağ genelinde biriktiğine işaret eder. Öte yandan, bir varlığın Ortalama Dolar Yatırım Yaşı arttığında, bu, yatırımların bulunduğu konumların zaman içinde giderek daha hareketsiz hale geldiği anlamına gelir.

Bir varlığın Ortalama Dolar Yatırım Yaşının çoğu gün artması normal olsa da, uzun bir süre boyunca yükselmeye devam etmesi, coin’in ağında durgunluğa işaret ederek fiyatın artmasını zorlaştırabilir.

ETH’nin Ortalama Coin Yaşı ve Ortalama Dolar Yatırım Yaşında 22 Mart’ta yaşanan kısa süreli düşüş, uzun süredir elde tutulan ETH coinlerinin el değiştirdiğini ve birikimde anlık bir düşüş yaşandığını gösterdi.

ETH’nin borsa faaliyetlerine bakıldığında, o gün coin’in borsalar dışındaki arzında bir artış olduğu görüldü. Bu da uzun süredir elde tutulan ETH’lerin adres değiştirirken satılmadığı anlamına geliyordu. Aslında, borsalardan taşındılar ve stake edilmiş olabilirler.

Glassnode’dan alınan verilere göre, basın saatine göre, stake edilen ETH’nin toplam değeri 17,86 milyon ETH olup, son bir ayda %4 oranında artış göstermiş durumda. Aynı dönemde, proof-of-stake ağındaki toplam doğrulayıcı sayısı %4,2 oranında arttı.