Kimilerine göre dünyanın en büyük şirketi olan Çinli dev şirket Alibaba kripto para dünyası ve web3 adına büyük hazırlıklara başlamış görünüyor.

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Çinli teknoloji devi Alibaba, ülkede Web3’ün benimsenmesini teşvik etmek amacıyla önümüzdeki ay Japonya’da bir blok zinciri laboratuvarı açacak.

Alibaba Duracak Gibi Görünmüyor!

Laboratuvar Tokyu Land Corporation ve Skeleton Crew Studio arasında bir işbirliği olacak ve oyun geliştiricilerin yeni blok zinciri teknolojisi hakkında bilgi edinmelerini ve iş fırsatlarını keşfetmelerini sağlayacak. Skeleton Crew Studio sanal gerçeklik oyunları konusunda uzmanlaşmış bir şirket olarak dikkat çekiyor.

Buna ek olarak Alibaba Cloud, yılın ilerleyen dönemlerinde Japonya’da bir blok zinciri düğümü hizmeti başlatacak. Plan, Alibaba’nın bulut altyapısını kullanan geliştiriciler için daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmak.

Kuluçka merkezi şu anda yalnızca Alibaba ile projeler üzerinde çalışan küçük bir grup mevcut müşteriye açık olacak. İlerleyen dönemde ise olayın nerelere varabileceği ise merak konusu olmaya devam edecek.

Alibaba Bulut Planlama Hackathonu

Teknoloji firması ayrıca Hong Kong merkezli dijital varlık finansmanı şirketi Hash Key ile işbirliği içinde bir hackathon planlıyor. İlk aşaması 2 Nisan’da Tokyo’da başlayacak.

Alibaba Cloud Japonya Ülke Müdürü Unique Song şunları söyledi:

Özellikle oyun alanında içerik geliştirme ve sektörler arası dijital teknolojinin gücü, gelişen bir Web3 topluluğuna sahip Japonya’da daha fazla fırsat yaratıyor. Teknoloji platformları, istihbarat araçları sağlamak ve müşterileri ve geliştiricileri oyunlar, metaverse ve sosyal medya gibi alanlarda kendi uygulamalarını oluşturmaya teşvik etmek istiyoruz.

Japonya son zamanlarda Web3’ü benimseme konusunda Asyalı komşularını yakalamaya çalışıyor. Finans grubu Nomura geçtiğimiz Kasım ayında, bu yılın başlarında kurumsal müşterilere kripto ticareti sunacağını duyurdu.

Grup ayrıca diğer şirketlerin metaverse girmesine yardımcı olmak için bir ekip kuruyor. Özellikle, şirketlerin para toplamasına ve düzenlemelerde gezinmesine yardımcı olmak için yatırım bankacılığı bilgisini kullanmanın yollarını düşünüyor.

Hükümet de ekonomiyi canlandırmak için Web3 ve metaverse’ten yararlanma konusunda istekli. Başbakan Fumio Kishida da geçtiğimiz Ekim ayında bu teknolojilerin sosyal entegrasyonunu genişletmenin öneminden bahsetmişti.