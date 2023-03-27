Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bu Andan Sonra Her Şey Farklı Olacak! Alibaba Kollarını Sıvadı! Kripto Dünyasına Dünya Devi Dokunuşu!

Bu Andan Sonra Her Şey Farklı Olacak! Alibaba Kollarını Sıvadı! Kripto Dünyasına Dünya Devi Dokunuşu!

Kimilerine göre dünyanın en büyük şirketi olan Çinli dev şirket Alibaba kripto para dünyası ve web3 adına büyük hazırlıklara başlamış görünüyor.
21:35
27 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çinli teknoloji devi Alibaba, ülkede Web3’ün benimsenmesini teşvik etmek amacıyla önümüzdeki ay Japonya’da bir blok zinciri laboratuvarı açacak.

Alibaba Duracak Gibi Görünmüyor!

Laboratuvar Tokyu Land Corporation ve Skeleton Crew Studio arasında bir işbirliği olacak ve oyun geliştiricilerin yeni blok zinciri teknolojisi hakkında bilgi edinmelerini ve iş fırsatlarını keşfetmelerini sağlayacak. Skeleton Crew Studio sanal gerçeklik oyunları konusunda uzmanlaşmış bir şirket olarak dikkat çekiyor.

Buna ek olarak Alibaba Cloud, yılın ilerleyen dönemlerinde Japonya’da bir blok zinciri düğümü hizmeti başlatacak. Plan, Alibaba’nın bulut altyapısını kullanan geliştiriciler için daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmak.

Kuluçka merkezi şu anda yalnızca Alibaba ile projeler üzerinde çalışan küçük bir grup mevcut müşteriye açık olacak. İlerleyen dönemde ise olayın nerelere varabileceği ise merak konusu olmaya devam edecek.

Alibaba Bulut Planlama Hackathonu

Teknoloji firması ayrıca Hong Kong merkezli dijital varlık finansmanı şirketi Hash Key ile işbirliği içinde bir hackathon planlıyor. İlk aşaması 2 Nisan’da Tokyo’da başlayacak.

Alibaba Cloud Japonya Ülke Müdürü Unique Song şunları söyledi:

Özellikle oyun alanında içerik geliştirme ve sektörler arası dijital teknolojinin gücü, gelişen bir Web3 topluluğuna sahip Japonya’da daha fazla fırsat yaratıyor. Teknoloji platformları, istihbarat araçları sağlamak ve müşterileri ve geliştiricileri oyunlar, metaverse ve sosyal medya gibi alanlarda kendi uygulamalarını oluşturmaya teşvik etmek istiyoruz.

Japonya son zamanlarda Web3’ü benimseme konusunda Asyalı komşularını yakalamaya çalışıyor.  Finans grubu Nomura geçtiğimiz Kasım ayında, bu yılın başlarında kurumsal müşterilere kripto ticareti sunacağını duyurdu.

Grup ayrıca diğer şirketlerin metaverse girmesine yardımcı olmak için bir ekip kuruyor. Özellikle, şirketlerin para toplamasına ve düzenlemelerde gezinmesine yardımcı olmak için yatırım bankacılığı bilgisini kullanmanın yollarını düşünüyor.

Hükümet de ekonomiyi canlandırmak için Web3 ve metaverse’ten yararlanma konusunda istekli. Başbakan Fumio Kishida da geçtiğimiz Ekim ayında bu teknolojilerin sosyal entegrasyonunu genişletmenin öneminden bahsetmişti.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Binance Yeni Merkezini Duyurdu! Web3’e Hazırlıyorlar!
Binance Yeni Merkezini Duyurdu! Web3’e Hazırlıyorlar!
Moda Devi Gucci Kripto Paralara Giriyor!
Moda Devi Gucci Kripto Paralara Giriyor!
Santiment İşaret Etti: Ne Ethereum Ne Solana! Türklerin Gözdesi Olan Bu Ağ Daha Ne Kadar Büyüyecek?
Santiment İşaret Etti: Ne Ethereum Ne Solana! Türklerin Gözdesi Olan Bu Ağ Daha Ne Kadar Büyüyecek?
Kripto Para Dünyasını Ayağa Kaldıracak Gelişme! Dünyanın En Büyük 2. Şirketi Kolları Sıvadı!
Kripto Para Dünyasını Ayağa Kaldıracak Gelişme! Dünyanın En Büyük 2. Şirketi Kolları Sıvadı!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Binance CEO’su Çin’e Gidecek Mi? Kripto Paralar ve Bitcoin İçin Önemli!
Binance CEO’su Çin’e Gidecek Mi? Kripto Paralar ve Bitcoin İçin Önemli!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity Oyun Geliştiricileri İçin Kripto Para Müjdesini Verdi! 13 Ayrı SDK! Birçok Altcoin Var!
Unity Oyun Geliştiricileri İçin Kripto Para Müjdesini Verdi! 13 Ayrı SDK! Birçok Altcoin Var!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Teknik Görünüm Korkunç! Bu Altcoin Yatırımcılar İçin Tehlike Saçıyor!
Böyle Fırsat Bir Kez Gelir! Tekniğe Göre Bu Altcoin’de Yükseliş Kaçınılmaz!
Chainlink (LINK) İçin Analistlerden Altın Değerinde 3 Madde! Yatırımcılar Nelere Dikkat Etmeli?
Bu Fırsat Olabilir, Peki Hedefler? RVN Coin, ADA Coin ve Solana Yorum!
Dip Geldi Mi? KAVA, IMX Coin, Huobi Token (HT), Cosmos (ATOM) ve Toncoin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023