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Elon Musk Müdahale Eder Mi? Dogecoin Yılın En İyi Seviyesine Göz Kırptı! Fiyat Eski Günlerine Mi Dönüyor?

Kripto para dünyasına bir meme token olarak yön veren ve geçmişte yükselişleri tetikleyen Dogecoin yılın en iyi seviyesine gidebilir!
20:55
27 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bir zamanlar Elon Musk’ın tek bir kelimesiyle kripto para dünyasını yerinden oynatan Dogecoin’in (DOGE) fiyatı bir önceki kırılmanın ardından ivmesini kaybetti. Ek olarak, kısa vadeli yükseliş yapısının altına düştü.

Elon Musk’ın Gözdesinde Son Durum

Dogecoin (DOGE) fiyatı 10 Mart’tan bu yana artış gösterdi. Kısa bir süre sonra, 0,068 dolarlık destek alanını geri aldı ve Kasım 2022’den beri yerinde olan bir direnç çizgisinden çıktı. Bu tür uzun vadeli yapılarda gerçekleşen kırılımlar genellikle önemli yukarı yönlü hareketlere yol açar.

Bu olasılık, sapma (yeşil daire) ve ardından 0,068 dolarlık destek alanının geri kazanılmasıyla da destekleniyor. Artış devam ederse, bir sonraki en yakın direnç alanı 0,382 Fib geri çekilme direnç seviyesi ve yatay bir direnç alanı tarafından oluşturulan 0,100 dolar olabilir. Bu alan aynı zamanda yılın en yüksek fiyatına da denk geliyor.

Ancak, günlük RSI henüz kırılmanın meşruiyetini doğrulamıyor. Bunun nedeni ise göstergenin henüz 50’nin üzerine çıkmamış olması. Dahası, internet meme kripto para hala kırılma seviyesine yakın işlem görüyor. Sonuç olarak, trendin yükseliş mi olduğu yoksa sadece bir rüzgardan mı ibaret olduğu kesin değil.

Dogecoin (DOGE) Fiyatı Kısa Vadeli Yapısını Kaybediyor

İki saatlik kısa vadeli grafikten elde edilen teknik analiz, fiyatın 25 Mart’ta yükselen bir destek hattından ayrıldığını ve sonraki 24 saat boyunca direnç olarak doğrulandığını gösteriyor (kırmızı simge). Hat, yukarı yönlü hareketin başladığı 10 Mart’tan bu yana yerinde duruyordu. Sonuç olarak, bu çizginin kırılması kısa vadeli yukarı yönlü hareketin sonunu işaret edebilir.

Şu anda, DOGE fiyatı 0,382 Fib geri çekilme destek seviyesinin üzerinde 0,072 dolardan işlem görüyor. Eğer kırılırsa, fiyat 0,069 dolardan 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesine düşebilir. Bu aynı zamanda yukarıda belirtilen uzun vadeli destek alanıyla da aynı hizada. Dogecoin fiyatı bunun üzerinde işlem gördüğü sürece uzun vadeli trend yükseliş olarak kabul edilebilir.

Sonuç olarak, en olası DOGE fiyat tahmini, 0,072 dolarlık küçük destekten bir arıza ve 0,069 dolara düşüş olabilir. Bununla birlikte, fiyat önceki yükselen destek hattını geri alırsa, 0,100 dolara yükselebilir.

Tüm bunların yanı sıra ve belki de en önemli olan konu Dogecoin olduğunda bir şeyi tüm yatırımcıların göz önünde bulundurması gerekiyor. Dünyanın değer bakımından en büyük memecoin’i olan Dogecoin’de işler bazen Elon Musk’ın yapacağı bir açıklama ve ardından bunu destekleyici hareketlerine bağlı olabiliyor. Uzun süredir bu konuda suskun olduğu göz önünde bulundurulduğunda Musk’ın açıklama yapması her zaman ihtimal dahilinde olacaktır.

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