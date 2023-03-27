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  •   Avalanche’dan (AVAX) Ses Getirecek Rapor! Altcoinde Yaşananlar Ne Anlama Geliyor?

Avalanche’dan (AVAX) Ses Getirecek Rapor! Altcoinde Yaşananlar Ne Anlama Geliyor?

Avalanche (AVAX) ekosisteminde hareketli günler! Ayrıca kripto para biriminde yaşanan ciddi artışla dikkat çeken metrik ne anlama geliyor?
20:37
27 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Avalanche (AVAX) ekosistemi, faaliyetlerin haftalık durum raporunu paylaştı. Öne çıkan en önemli noktalardan biri, ağ tarafından kaydedilen saniye başına işlem sayısındaki (TPS) büyük sıçrama.

AVAX’da Dikkat Çeken Metrik!

Geçen hafta kaydedilen en yüksek TPS, bir önceki haftaki en yüksek değerden %24 artışla 468 oldu. Bu durum ağın genel hızının ve verimliliğinin büyük ölçüde arttığını gösterebilir. Özellikle toplam işlem sayısında da marjinal bir artış yaşandı. C zinciri veya sözleşme zinciri, akıllı sözleşmeler ve DeFi uygulamaları dağıtımı için kullanılır. AAVE ve Trader Joe gibi Avalanche DeFi protokollerinin çoğu C-zinciri üzerinde çalışır.

Haftalık rapor ayrıca ağdaki stake oranıyla ilgili hayati istatistikleri de açıkladı. Staking oranı, bir önceki haftaya göre %62’lik kayda değer bir artışa tanık oldu. Staking oranı, stake edilen dolaşımdaki arzdan token’ların yüzdesini ifade eder. Kullanıcıların stake etmeye ilgi göstermesinin bir nedeni uzmanlara göre, kazanacakları tahmini ödüldeki artış olabilir. Stake ödülleri bir önceki haftaya göre %8’den fazla arttı. Ayrıca, Avalanche’tan alınan son tarihe göre, toplam doğrulayıcı sayısı yazı kaleme alındığı tarihte 1.251’e ulaştı. Bu sayı, yılın başından bu yana yaklaşık %4 arttı.

AVAX’da Kesinti!

Ancak sosyal ölçümler ağın olumsuz bir resmini çizdi. Sosyal medyadan bahsedenlerin ve etkileşimlerin sayısında ciddi bir düşüş oldu. Sonuç olarak sosyal hakimiyet de %10’dan fazla geriledi. Ayrıca kripto para birimindeki olumsuz gelişmelerden bir diğeri ise blok üretimi 26 Mart’ta 80 dakika süreyle durdurulduğu için ağ yeni bir kesintiyle karşı karşıya kaldı. Bu durum üç gün içindeki ikinci kesintiyi temsil ediyor. 23 Mart’ta C-zinciri, iki saatlik bir kesintiye yol açan blok üretimini durdurdu. Güney Kore merkezli kripto para borsası UpBit,  kesinti nedeniyle AVAX işlemlerini geçici olarak durdurdu. CoinMarketCap’e göre AVAX, bir önceki güne göre %1,64 düşüşle 16,74 dolar olarak işlem görüyor.

Günlük zaman diliminde AVAX, piyasadaki stablecoin kaynaklı kaostan kurtulduktan sonra 14 Mart’tan bu yana belirli bir aralıkta hareket etti. Kripto para biriminin Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötr 50 seviyesinde yer alıyor. Ancak fiyatın yönünü tahmin etmek zor. Çünkü teknik göstergelerin çoğu, uzmanlara göre karışık bir sinyal veriyor.

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