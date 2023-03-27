Binance borsası Web3 eğitimlerine de odaklanan yeni adımını duyurdu. Dört bir yanda adeta Web3 karakolları açıyorlar.

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Yıllardır Binance hacim bakımından en büyük kripto para borsası ve liderliğini koruyor. Büyümeye de devam ediyor. Birçok ülkede Binance şubeleri açan borsa dünyanın dört bir yanında bölgesel merkezler oluşturuyor. Bunları bir nevi Web3 karakolları gibi de düşünebiliriz. Peki son bölgesel merkez nereye açıldı?

Binance Haberleri

Binance, yetenek kazanımını artırmak, blockchain eğitimini teşvik etmek ve bölgede kriptonun benimsenmesini hızlandırmak amacıyla Gürcistan’da yeni bir bölgesel merkez açtı. Dev borsa özellikle 2021 yılında devletler, düzenleyicilerle ciddi sorunlar yaşadıktan sonra kurallara uyum için ciddi çaba harcadı. Daha da ileri gidip Fransa gibi birçok bölgeye özel yatırım bütçeleri ayırarak konumunu sağlamlaştırdı. Son hamleyi Binance borsası şu cümlelerle duyurdu;

“Binance’ın Gürcistan’daki yepyeni blockchain merkezinin açılışını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu Web3 karakolunu kurarak, en iyi yetenekleri blockchain sektörüne çekmeyi, dijital finansla ilgili eğitim girişimlerini kolaylaştırmayı ve Gürcistan’ın kripto endüstrisinin gelişimini ilerletmeyi umuyoruz. Şu anda Binance’in Gürcistan ekibi 25 kişiden oluşuyor. Bölgesel merkezin faaliyete geçmesiyle birlikte 2023’ün sonuna kadar onlarca kişiyi daha işe almayı bekliyoruz. İşe alımları artırmanın yanı sıra Binance, blockchain eğitimini güçlendirme ve bölgede kriptonun benimsenmesini hızlandırma çabalarını da artıracak.”

Binance ve Web3

2023 yılının başlarında Binance, kripto para ödeme çözümü CityPay ile ortaklık, Gürcistan İnovasyon ve Teknoloji Ajansı (GITA) ile stratejik bir iş birliği, kadın odaklı Web3 eğitimini desteklemek için bir Binance Charity girişimi ve bir BNB Chain hackathon’u başlattığını duyurdu. Özellikle GITA ile yapılan ortaklık, Binance borsasının Gürcistan’daki dijital varlık endüstrisinin gelişimini hızlandırmak için tasarlanan büyük ölçekli eğitim ve topluluk girişimlerini destekleyecek.

Ocak 2023’te Binance, Gürcistan İş ve Teknoloji Üniversitesi (BTU) ile bir iş birliği anlaşması imzaladı. Mart ayında, dört üst düzey eğitim kurumu daha bunu takip etti. Son olarak, geçtiğimiz hafta BNB Chain, GITA ile ortaklaşa Gürcistan’da üç günlük bir Web3 hackathon’a ev sahipliği yaptı. Etkinlik, geliştiricilerin diğer BNB Chain kurucularıyla ağ kurmalarına ve Web3 becerilerini test etmelerine olanak tanıdı. Kazananlar para ödüllerinin yanı sıra BNB Chain geliştirici programlarına kalıcı erişim elde etti.

Binance’in bölge müdürü Vladimir Smerkis, Gürcistan’ın bölgedeki en yenilikçi ülkelerden biri olduğunu düşünüyor. Smerkis şunları söyledi;

“Binance için Gürcistan haritamızdaki önemli bir nokta. Bugüne kadar burada üç topluluk buluşması düzenledik ve toplamda 2.000’den fazla kişi katıldı. Ülkede dijital varlıkların geliştirilmesi konusunda hem kripto topluluğundan hem de işletmelerden büyük bir potansiyel ve ilgi görüyoruz.”

Kasım 2022’de Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ) Gürcistan’ı ilk kez ziyaret etti. Bu ziyarette, Başbakan Irakli Garibashvili ve yerel iş ve kripto topluluklarıyla bir araya geldi.