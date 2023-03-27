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Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!

DeFi kralı bombayı yakından patlayacak. Bir değil çok fazla müjde verdi. İşte detaylar.
17:00
27 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsalarındaki son iflaslar yatırımcıların merkez borsalardaki riskini azaltmasına neden oldu. DeFi hareketliliği bu yüzden arttı. Elbette MetaMask gibi mülkiyeti tamamen size ait cüzdanların da ciddi riskleri var ancak profesyoneller için bu ciddi bir problem değil. Peki DeFi krallarından olan DYDX cephesinde son gelişmeler neler? Pastadaki dilimini artırabilecek mi?

dYdX Haberleri

DYDX, 28 Mart’ta Cosmos tabanlı özel bir test ağı başlatıyor. Merkezi olmayan borsa, StarkWare tarafından Ethereum üzerinde inşa edilen bir layer2 ağı olan StarkEx’ten Cosmos ekosistemindeki kendi uygulamaya özel ağına geçmenin heyecanını yaşıyor. Bu, nihai bir sunumdan önce kademeli testlere odaklanan beş aşamalı bir plan. İkinci aşamada borsa, tüm temel işlevlerini kontrol etmek için kendi geliştiricileri için dahili bir test ağı çalıştırdı. Bu üçüncü aşamada, ağ üzerinde doğrulayıcı olarak hareket edecek olan üçüncü taraflara açık olacak özel bir test ağı görülecek. Son iki aşamaya bakıldığında, borsa Eylül ayında tam bir lansman yapmadan önce Temmuz ayında halka açık test ağını kullanıma sunmayı hedefliyor.

Bu özel test ağı sırasında DYDX, doğrulayıcıların oluşturulmasına ve ağ yükseltmelerinin gerçekleştirilmesine odaklanacak. Doğrulayıcılar ayrıca borsanın bazı ana trade özelliklerini de test edecek.

dYdX Coin Geleceği

İşlem ücretlerinin düşmesinden verimliliğin artmasına kadar DYDX için bu taşınma süreci oldukça faydalı olacak. Merkezi borsalara benzer emir defteriyle özellikle FTX sonrasında ciddi hacim artışları gördü. DYDX yakında kullanıcı deneyimini iyileştirmek için mobil uygulamalar ve yeni bir internet sitesi de yayına alacak. Böylece neredeyse merkezi borsaların rahatlığında DeFi üzerinden kolayla al/sat yapılabilecek. Son olarak DYDX kendi ağını Cosmos ekosistemindeki diğer ağlarla IBC aracılığıyla entegre hale getirecek.

Burada tek sorun DYDX Token arzı gibi görünüyor. Fiyat 20 doların üzerine çıktığı dönemde sirkülasyon arzı çok daha azdı ve bugün bu rakam 156 milyonu geçti. Daha da kötü maksimum arz 1 milyar ve şu anlık arzın sadece %16’sı dolaşımda bulunuyor. Bu da uzun vadede fiyatın ATH seviyesini ziyaret etme ihtimalini zayıflatıyor.

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