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Moda Devi Gucci Kripto Paralara Giriyor!

Kripto para piyasaları Web3'ün temelini oluşturuyor ve herkesin gözü artık burada. İnternetin bir sonraki evrimine geç kalmak istemeyen Gucci harekete geçiyor.
16:20
27 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

103 yıllık moda devi yeniliğe ayak uydurmak ve dijital dünyada da varlık gösterebilmek için harekete geçti. Büyük markaların en güçlü yönlendiren biri yeniliklere hızlı adapte olabilme yeteneğidir. Eğer değişen şart ve ortamlara ayak uyduramazsanız büyük marka olarak hayatta kalamazsınız. Gucci bunu yaptı. Peki ama nasıl?

Gucci ve Kripto Para

Gucci, daha çok Bored Ape Yacht Club NFT’leri ile tanınan Yuga Labs ile yaptığı ortaklık duyurusuyla Web3 dünyasının derinliklerine doğru ilerliyor. İtalyan lüks moda evi, anlaşmanın “metaverse’de moda ve eğlence arasındaki kesişimi keşfedecek” yeni bir adımın başlangıcı olduğunu söyledi. Yuga Labs birçok popüler NFT projesinin ve ApeCoin (APE)’in arkasındaki şirkettir. Gucci’nin metaverse projelerinden sorumlu başkanı Robert Triefus konuyla alakalı şunları söyledi;

“Web3 alanında lider ve yaratıcı bir öncü olan Yuga Labs ile bu çok yönlü ortaklığı açıklamaktan heyecan duyuyoruz”.

Gucci geçen yıl Yuga Labs ile Gucci Grail projesini başlatmıştı. Gucci, NFT’leri kişiselleştirmek için kullanılabilecek aksesuarlar ve giysiler tasarlamak üzere “dijital sanatçı” Wagmi-san ile iş birliği yaptı.

Web3 ve Moda

Gucci, Web3 alanını ı test eden bir dizi modaevinden biri. Markalar, genç alıcıları cezbetmek için NFT’leri kullanarak müşteri tabanlarını büyütebileceklerini düşünüyorlar. İyi sonuçlar da aldıkları için bu alanda daha fazla çalışmaya odaklanılıyor. 10KTF koleksiyonu, bu yılın ilk çeyreğinde NFT moda ürünlerinin işlem hacminin %74’ünü oluşturdu. Yuga Labs, geçtiğimiz Kasım ayında NFT yaratıcısı WENEW’i satın aldığında 10KTF koleksiyonunu da bünyesine katmıştı. Michael Figge ve Mike Winkelman olarak da bilinen NFT sanatçısı Beeple, firmayı 2021 yılında kurdu. Figge anlaşmanın bir parçası olarak Yuga Labs’e geçti.

Morgan Stanley, dijital moda endüstrisinin 2030 yılına kadar 50 milyar dolar değerinde olacağını söylüyor. Moda markaları ise daha düşük maliyetle hem ürün reklamlarını yapıyor hem de mevcut tasarımlarından dijital ortamda kazanç elde edebiliyor.

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