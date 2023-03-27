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Dünyanın en büyük dijital varlığı olan Bitcoin (BTC), devam eden bankacılık çöküşünün ortasında yukarı yönlü bir seyir izliyor. Bitcoin fiyatı son 30 günde %20’lik bir artış kaydederek hayati önem taşıyan 28.000 dolar seviyesine geri yükselmişti lakin sahip olduğu bu seviyesini kaybetti ve 28.000 doların hemen altında işlem görüyor.

Bununla birlikte, Tether’in (USDT) piyasa davranışının analizi, BTC fiyatının büyük bir geri çekilme riski altında olabileceğini gösteriyor. Bakın incelemeler bu konuda neyi işaret ediyor?

Bitcoin Fiyatı Sınırda Mı?

Doctor Profit’e göre, bir kripto piyasası analisti, Tether USDT’yi ne kadar çok basarsa Bitcoin fiyatını o kadar çok etkileyeceğini ima etti. USDT’nin piyasa değerinin 83,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştığı dönemde, BTC fiyatının 40 bin dolardan 20 bin dolara düştüğünü vurguladı.

Ancak, USDT’nin piyasa değeri şu anda 79 milyar dolar seviyesindeyken, Bitcoin 28 bin dolar civarında seyrediyor. Analist, Tether’in baskısı devam ettiği sürece, daha fazla BTC fiyatının artacağını görüşüne ekledi. Bu süreç durduğunda, Bitcoin, en büyük kripto para olarak yaklaşık iki ay önce 19.000 ile 21.000 dolar bölgesi arasında işlem görürken olduğu gibi sağlıklı bir birikime tanık olacak.

Analist, Bitcoin fiyatının 16.000 dolardan 21.000 dolara sıçramasının bir tür sağlıklı fiyat artışı olduğunu ve geri kalanının sadece bir tuzak olduğunu belirtti. Son fiyat artışının bankalardan kaçan ve daha fazla BTC satın alan insanların bir tepkisi olmadığını da sözlerine ekledi.

Bitcoin’de Son Durum

Mart ayı sadece Bitcoin için değil genel dünya ekonomisinin de bir çok inişi ve çıkışı barındırdığı ay oldu. Birden çok bankanın batışı ve ardından yapılan açıklamalar yatırımcıları tedirgin etti.

Tüm bu yaşanan durumlar Bitcoin’e yeni bir kapı açtı. Onu, altın ve diğer değerli madenlerin yanında dünyanın güvenli limanlarından birisi konumuna yerleştirdi. Yaşananların ardından tam 1 yılı aşkın süredir görülemeyen 28.000 dolar seviyesi Bitcoin’de elde edildi ve kripto dünyasında minik çaplı bir bayram havası yarattı. Geldiğimiz bu günde ise yazım saati itibariyle Bitcoin 28.000 doların hemen altında işlem görmeye devam ediyor.