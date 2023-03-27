Bir FUD daha bitmiş gibi görünüyor. Üstelik Saylor'un artık daha fazla Bitcoin'i var.

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Bitcoin 2023 yılına iyi bir başlangıç yaptı ve kurumsal yatırımcıların da risk iştahı geri gelmişe benziyor. Biraz önce yayınlanan belgeye göre 150 milyon dolar civarında bir alım yapıldı. Üstelik ortalama maliyeti bize orta vadeli geleceğe dair önemli bir fikir veriyor.

MicroStrategy Bitcoin Aldı

MicroStrategy 6.455 BTC aldı. Ortalama maliyeti 23.238 dolar ve son alımla birlikte toplam ortalama maliyet 29.817 dolara kadar geriledi. Silvergate Bank ile MicroStrategy arasında bir kredi ilişkisi bulunuyordu. 24 Mart 2023 tarihinde, MacroStrategy ve Silvergate, MacroStrategy’nin Silvergate’e gönüllü olarak yaklaşık 161 milyon dolar ön ödeme yaptığı, Kredinin ve Kredi Sözleşmesi kapsamındaki diğer tüm yükümlülüklerin tam olarak geri ödendiği, bir Ön Ödeme, Feragat ve Kredi ve Teminat Anlaşması imzaladı. Silvergate’in Ödeme Tutarını alması üzerine, Kredi Anlaşması feshedildi ve Silvergate, teminat olarak kullanılan Bitcoin de dahil olmak üzere, MacroStrategy’nin Krediyi teminat altına alan tüm varlıkları serbest bıraktı.

27 Mart 2023 tarihinde MicroStrategy, 16 Şubat 2023 ile 23 Mart 2023 tarihleri arasındaki dönemde MicroStrategy’nin iştirakleriyle birlikte yaklaşık 6.455 Bitcoin’i yaklaşık 150,0 milyon dolar nakit karşılığında, ücret ve masraflar dahil Bitcoin başına ortalama 23.238 dolar fiyatla satın aldığını duyurdu. 23 Mart 2023 itibarıyla MicroStrategy, iştirakleriyle birlikte, toplamda yaklaşık 4,14 milyar dolar satın alma fiyatı ve Bitcoin başına ortalama yaklaşık 29.817 dolar satın alma fiyatı ile elde edilen yaklaşık 138.955 Bitcoin’e sahiptir.

MicroStrategy Kredisi Kapandı

Şirket daha önce aldığı onay gereği sattığı hisselerden yaklaşık 339,4 Milyon dolar kazanç elde etti. 1 Ocak 2023 ile 24 Mart 2023 tarihleri arasındaki dönemde MicroStrategy’nin Satış Sözleşmesi kapsamında toplam 1.348.855 adet Hisse ihraç ettiğini ve sattığını son raporda görüyoruz. MacroStrategy’nin Silvergate kredisinin hisse satışından elde edilen gelirler ve MacroStrategy’nin Silvergate’de tuttuğu nakit rezerv hesabındaki 5 milyon dolarla finanse edilmesinin ardından Saylor şu fiyattan tasfiye olacak hikayeleri de sona erdi.

Michael Saylor kaynaklı ani satış riskini zayıflatan bu gelişme orta vadede Bitcoin fiyatı üzerinde pozitif sonuç doğurabilir.