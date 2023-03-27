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Morgan Stanley’den Kritik Rapor: Kripto Para Piyasasındaki Son Durum ve Yükselişin Perde Arkası!

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, pazar günü yaptığı araştırma raporunda kripto para piyasasındaki son durumu ele aldı.
15:00
27 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son haftalarda yaşanan güncel gelişmeler ve ABD’de tırmanan bankacılık krizi, kripto para piyasasının da oldukça hareketli bir süreç geçirmesine neden oldu. Bitcoin de bu süreçte volatilitesi yüksek fiyat hareketleri kaydetti. ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley de pazar günü yaptığı bir araştırma raporunda kripto para piyasasındaki bu son durumu ele aldı.

Morgan Stanley Raporu

ABD’de tırmanan bankacılık krizi ve ertesinde yaşanan gelişmeler, kripto para piyasasının oldukça çalkantılı bir süreçten geçmesine neden oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin bu süreçte volatilitesi oldukça yüksek fiyat hareketleri kaydetti. Bitcoin, haftalar içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerinden 28.000 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi. Piyasadaki son durumu değerlendiren ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley de pazar günü yaptığı bir araştırma raporunda kripto para piyasası adına güncel durumu ele aldı.

Kripto para piyasasındaki güncel durumu ele alan Morgan Stanley, raporunda yaşanan bankacılık krizinin ardından bankacılık sektörünü desteklemek için artan ABD doları likiditesine ilişkin beklentilerin Bitcoin’deki yükselişe önemli ölçüde etki ettiğini ancak bu yükselişte başka faktörlerin de rol oynadığını belirtti. Raporda son süreçlere ilişkin bir değerlendirmede bulunan Morgan Stanley analistleri, Bitcoin’in son haftalarda artan piyasa hakimiyetine (BTC.D) ve artan işlem hacimlerine de dikkat çekti.

USDT İhracı, Yıllık Bazda %16 Arttı

Morgan Stanley analistleri, pazar günü yapılan araştırma raporunda stabil kripto para birimlerindeki son durumu da değerlendirdi. Piyasa değeri bakımından mevcut durumda kripto para piyasasının lider stablecoin’i olan USDT’nin ihracı aylık zaman dilimi içerisinde %10 artarken yıllık bazda ise %16’lık bir artış gösterdi. Öte yandan BinanceUSD ve USDC ise USDT karşısında kan kaybetmeye devam etti ve USDT, stabil kripto para birimleri arasındaki liderliğini güçlendirdi.

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