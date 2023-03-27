LUNA operasyonu bitmiş değil. Peki sırada ne var? Yatırımcıların şaşırtan yönelimi ve kripto para piyasaları.

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Kripto para piyasaları son derece ilginçtir bu ilginçliği en iyi yansıtan örneklerden biri de Terra (LUNA) diyebiliriz. Kurucusunun Karadağ’da yakalandığı Terra (LUNA)’dan bahsedelim. Operasyon devam ediyor ve Terra’nın yakayı bu işten kurtarması imkansız gibi görünüyor. Peki bundan sonra ne olacak? Yatırımcıları neler bekliyor?

LUNA Operasyonu

Terraform Labs’ın kurucu ortağı Do Kwon’un sahte belgelerle uçağa binmeye çalışırken Karadağ’da tutuklanmasının ardından Güney Koreli yetkililer, Terra’nın diğer kurucu ortağı Daniel Shin olarak da bilinen Shin Hyun-Seong’un izini sürmeye devam ediyor. Kasım 2022’den bu yana Güney Koreli yetkililer, Do Kwon’un Terra (LUNA) ve TerraUSD (UST) tokenleri ile istikrarsız ve belirsiz yatırım fırsatlarını tanıtmasına yardımcı olan çok sayıda ismi yakın takibe aldı. Bununla birlikte, Kwon’un 23 Mart 2023’te tutuklanmasının ardından, Güney Koreli savcıların Shin’in tutuklanması için yeni bir girişimde bulunduğunu öne süren bir Bloomberg raporu var.

Yetkililer daha önce Shin’in Terra’nın çöküşünden önce LUNA tokenlerinin yasadışı satışından yaklaşık 105 milyon dolar kâr elde ettiğini iddia etmişti. Öte yandan Shin, LinkedIn profilinden de anlaşılacağı üzere, Ocak 2020’den sonra Terra ile hiçbir ilgisi olmadığını iddia ediyor.

Daha sonra Shin ile birlikte üç yatırımcı ve dört mühendis için de tutuklama emri çıkarıldı. Kurucu ortaklara yönelik suçlamalar arasında dolandırıcılık, görev ihlali, sermaye piyasası kanununun ihlali ve yasadışı fon toplama yer alıyor.

Terra (LUNA) Geleceği

Kurucuları, mühendisleri, üst düzey çalışanları dolandırıcılık veya dolandırıcılığa yardımdan dolayı suçlanıyor. Do Kwon muhtemelen haftalar süren mahkeme sürecinin ardından ülkesine iade edilecek. Diğer suçluların yakalanması için çabalar sürecek. Peki sonunda ne olacak? Terraform Labs olmadan, ekipteki üst düzey mühendisler hapisteyken LUNA Coin’i nasıl bir gelecek bekleyebilir? Ekosistemi nasıl gelişecek? Ağ saldırılara karşı nasıl güvenli kalacak?

İlginçtir bu sorular bugün LUNA Coin yatırımı yapan çoğu yatırımcının aklına gelmiyor. Sahibi tutuklanmış, üst düzey yöneticileri dolandırıcılıkla suçlanan bir projenin halen talep görüyor olması son derece ilginçtir. Benzer şekilde iflas eden FTX borsasının yerel tokeni de henüz sıfıra gitmiş değil.