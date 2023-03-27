Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   LUNA Operasyonu Devam Ediyor! Terra İçin Zor Günler!

LUNA Operasyonu Devam Ediyor! Terra İçin Zor Günler!

LUNA operasyonu bitmiş değil. Peki sırada ne var? Yatırımcıların şaşırtan yönelimi ve kripto para piyasaları.
14:45
27 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları son derece ilginçtir bu ilginçliği en iyi yansıtan örneklerden biri de Terra (LUNA) diyebiliriz. Kurucusunun Karadağ’da yakalandığı Terra (LUNA)’dan bahsedelim. Operasyon devam ediyor ve Terra’nın yakayı bu işten kurtarması imkansız gibi görünüyor. Peki bundan sonra ne olacak? Yatırımcıları neler bekliyor?

LUNA Operasyonu

Terraform Labs’ın kurucu ortağı Do Kwon’un sahte belgelerle uçağa binmeye çalışırken Karadağ’da tutuklanmasının ardından Güney Koreli yetkililer, Terra’nın diğer kurucu ortağı Daniel Shin olarak da bilinen Shin Hyun-Seong’un izini sürmeye devam ediyor. Kasım 2022’den bu yana Güney Koreli yetkililer, Do Kwon’un Terra (LUNA) ve TerraUSD (UST) tokenleri ile istikrarsız ve belirsiz yatırım fırsatlarını tanıtmasına yardımcı olan çok sayıda ismi yakın takibe aldı. Bununla birlikte, Kwon’un 23 Mart 2023’te tutuklanmasının ardından, Güney Koreli savcıların Shin’in tutuklanması için yeni bir girişimde bulunduğunu öne süren bir Bloomberg raporu var.

Yetkililer daha önce Shin’in Terra’nın çöküşünden önce LUNA tokenlerinin yasadışı satışından yaklaşık 105 milyon dolar kâr elde ettiğini iddia etmişti. Öte yandan Shin, LinkedIn profilinden de anlaşılacağı üzere, Ocak 2020’den sonra Terra ile hiçbir ilgisi olmadığını iddia ediyor.

Daha sonra Shin ile birlikte üç yatırımcı ve dört mühendis için de tutuklama emri çıkarıldı. Kurucu ortaklara yönelik suçlamalar arasında dolandırıcılık, görev ihlali, sermaye piyasası kanununun ihlali ve yasadışı fon toplama yer alıyor.

Terra (LUNA) Geleceği

Kurucuları, mühendisleri, üst düzey çalışanları dolandırıcılık veya dolandırıcılığa yardımdan dolayı suçlanıyor. Do Kwon muhtemelen haftalar süren mahkeme sürecinin ardından ülkesine iade edilecek. Diğer suçluların yakalanması için çabalar sürecek. Peki sonunda ne olacak? Terraform Labs olmadan, ekipteki üst düzey mühendisler hapisteyken LUNA Coin’i nasıl bir gelecek bekleyebilir? Ekosistemi nasıl gelişecek? Ağ saldırılara karşı nasıl güvenli kalacak?

İlginçtir bu sorular bugün LUNA Coin yatırımı yapan çoğu yatırımcının aklına gelmiyor. Sahibi tutuklanmış, üst düzey yöneticileri dolandırıcılıkla suçlanan bir projenin halen talep görüyor olması son derece ilginçtir. Benzer şekilde iflas eden FTX borsasının yerel tokeni de henüz sıfıra gitmiş değil.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Elon Musk Ortağı Binance CEO’suna Hak Verdi! Kripto Paraları Unutmadı!
Elon Musk Ortağı Binance CEO’suna Hak Verdi! Kripto Paraları Unutmadı!
Vakit Tamam! Kıdemli Kripto Analisti Kendinden Emin Konuştu!
Vakit Tamam! Kıdemli Kripto Analisti Kendinden Emin Konuştu!
Son Dakika! SEC Raporunda Görüldü! MicroStrategy Devasa Bitcoin (BTC) Alımı Yaptı!
Son Dakika! SEC Raporunda Görüldü! MicroStrategy Devasa Bitcoin (BTC) Alımı Yaptı!
Morgan Stanley’den Kritik Rapor: Kripto Para Piyasasındaki Son Durum ve Yükselişin Perde Arkası!
Morgan Stanley’den Kritik Rapor: Kripto Para Piyasasındaki Son Durum ve Yükselişin Perde Arkası!
Müjde! Geri Dönüyorlar, Kritik Kripto Para Raporu Açıklandı!
Müjde! Geri Dönüyorlar, Kritik Kripto Para Raporu Açıklandı!
En İyilerin Tahminleri! 4 Uzmanın Güncel Kripto Para Yorumu!
En İyilerin Tahminleri! 4 Uzmanın Güncel Kripto Para Yorumu!
Kripto Paralarda Bugünün Özeti! Bitcoin ve Altcoinler Yükselecek Mi?
Kripto Paralarda Bugünün Özeti! Bitcoin ve Altcoinler Yükselecek Mi?
Bitcoin’de Risk Alarmı! Kritik Gösterge Son 10 Ayın En Düşük Seviyesinde!
Bitcoin’de Risk Alarmı! Kritik Gösterge Son 10 Ayın En Düşük Seviyesinde!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Teknik Görünüm Korkunç! Bu Altcoin Yatırımcılar İçin Tehlike Saçıyor!
Böyle Fırsat Bir Kez Gelir! Tekniğe Göre Bu Altcoin’de Yükseliş Kaçınılmaz!
Chainlink (LINK) İçin Analistlerden Altın Değerinde 3 Madde! Yatırımcılar Nelere Dikkat Etmeli?
Bu Fırsat Olabilir, Peki Hedefler? RVN Coin, ADA Coin ve Solana Yorum!
Dip Geldi Mi? KAVA, IMX Coin, Huobi Token (HT), Cosmos (ATOM) ve Toncoin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023