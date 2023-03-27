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  •   Piyasa Yeni Haftaya Hareketli Başladı: Bitcoin ve Altcoin’lerdeki Son Durum Ne?

Piyasa Yeni Haftaya Hareketli Başladı: Bitcoin ve Altcoin’lerdeki Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin, kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 27.950 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.
14:25
27 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde volatilitesi oldukça yüksek fiyat hareketleri kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün akşamdan bu yana birden fazla kez 28.000 dolar fiyat seviyelerini aşsa da kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 27.950 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre  yazının yazıldığı an itibarıyla 1,16 trilyon dolar seviyelerinde.

Bitcoin (BTC) Kritik Fiyat Seviyelerinde

Kripto para piyasası, dün akşamdan bu yana oldukça hareketli saatler geçirdi. Kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından Bitcoin 27.000 dolar fiyat seviyelerinden ve Ethereum ise 1765 dolar fiyat seviyelerinden işlem seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri CoinMarketCap’in güncel verilerine göre ise 1,16 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre de kripto para piyasasında son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortlama 50 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin’in işlem hacminde CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %10’un üzerinde bir artış kaydedildi. Ayrıca Bitcoin’in piyasa hakimiyeti (BTC.D) de sabah saatlerinden bu yana yükselişe geçti ve yüzde 47,7’yi geride bıraktı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki bu volatiliteye karşın XRP ise piyasada pozitif ayrıştı ve CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 20 kripto para birimi arasında %1’ün üzerinde bir değer artışı kaydeden tek kripto varlık oldu. Benzer şekilde son dönemlerin popüler altcoin’lerinden biri olan Conflux (CFX) da kaydettiği son yükselişlerin ardından günün öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı.

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