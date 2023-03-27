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Alanındaki en iyi ve popüler isimlerin paylaştığı güncel analizleri inceleyelim. Kripto paralar ve Bitcoin nereye gidiyor? 3 aydır devam eden yükseliş hareketi hep haber odaklı gelişmelerle sınırlandırıldı. Yeri geldi Coinbase borsasının BUSD delist duyurusu bile aşırı satışlara neden oldu. Ancak artık dananın kuyruğu kopabilir. Son Fed toplantısından dolayı herkes önünü daha net görebiliyor.

Bitcoin (BTC) Uzman Yorumu

Kral kripto para birimi ufak dalgalanmalara rağmen yeniden stablecoin moduna girmiş gibi görünüyor. Fiyat son 7 günde neredeyse sabit kaldı. Makro ekonomide daha fazla sürprizin yaşandığı bir hafta olan BTC/USD, ABD Merkez Bankası’nın kararlarına ve ilgili yorumlara tepki vermek için çok zaman harcadı. Ancak sırada göreceli bir sakinlik dönemi ve ardından analizlerin yeni bir yükseliş trendinin başlangıcını görebileceğini söylediği önemli bir aylık kapanış var.

Popüler kripto analisti IncomeSharks kısa süre önce paylaştığı değerlendirmesinde OBV momentumunun zayıflığına dikkat çekti.

“Dirençteki zayıf OBV’yi, dirençteki fiyatı ve bu fiyatlardaki talep eksikliğini görmezden gelmek çok zor. Düşersek, bizi daha yükseğe itecek yeni bir alım talebi dalgası alırız. Buradan yukarı çıkmamızın tek yolu piyasalardaki büyük haberler ya da başka bir sıkışma.”

Yani artık dananın kuyruğunun kopacağı bir noktaya doğru gidiyoruz. Kral kripto para birimi ilk 3 aydaki hızlı yükselişini devam ettirecekse Nisan ayı tarihsel olarak da ciddi yükselişlerin yaşandığı bir dönem.

Güncel Kripto Para Yorumu

Bitcoin fiyatı altcoinleri direkt olarak etkiliyor. O halde Bitcoin’in yaşayacağı düşüş altcoinlerde de önemli kayıpları tetikleyebilir. Üstelik son BTC rallisi sırasında direnç bölgelerini aşamayan çoğu kripto para daha da fazla düşecektir. Rekt Capital isimli popüler kripto analisti önümüzdeki günlerde Bitcoin fiyatının sağlıklı bir yükseliş için geri çekilmesini beklediğini söyledi.

“Eğer BTC 28.700 doları aşmak için mücadele etmeye devam ederse, daha düşük seviyelerde yeni alıcı ilgisi kazanmak için sağlıklı bir düşüş yaşanması gerekebilir. Teknik veriler kısa vadeli bir zayıflık gösteriyor ve yakında bu zayıflığı ortadan kaldıracak bir katalizör ortaya çıkabilir.”

Rekt Capital, Bitcoin (BTC) fiyatının 200 haftalık hareketli ortalamayı (WMA) destek olarak koruması koşuluyla, aylık kapanışla birlikte ayı sezonundan kopuşu doğrulayacağını söylüyor. 200WMA şu anda 25.500 dolar seviyesinde bulunuyor.

Geçen haftanın aksine, Mart ayının son günlerinde ABD makroekonomik dünyasından sürprizler beklenmiyor. ABD enflasyon eğilimleri hakkında önemli bilgiler içeren Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi’nin (PCE) 31 Mart’ta açıklanması dışında devasa bir gelişme yok. Bu verinin de beklenti seviyesinde geleceğine dair yaygın bir iyimserlik ve öncü göstergeler var. Belki de aylık kapanışın daha yükseklerde olması için bu veri destekleyici olur?

Piyasa yorumcusu Tedtalksmacro şunları söyledi;

“ABD PCE enflasyon rakamları bu hafta açıklanacak. Bu ay çekirdek PCE’nin önceki +%4,7’den +%4,4’e düşmesi bekleniyor. Bu risk açısından olumlu olacaktır.”

Diğer taraftan halen sönmemiş bir bankacılık yangını var. Analiz platformu Mosaic Asset, 26 Mart’ta yayınladığı “The Market Mosaic” adlı güncelleme serisinin son sayısında, “Çok daha sıkı finansal koşullar ve devam eden banka stresi işaretleri, piyasanın Fed’in planlarından vazgeçmek zorunda kalacağını düşünmesinin başlıca nedenleridir” dedi. Mosaic ayrıca, tarihsel olarak, risk varlıklarının faiz artırım politikasının değiştirileceğine dair haberlerin hemen ardından daha kötü performans gösterdiği uyarısında bulundu.

“Eğer Fed faiz artırım kampanyasına ara verirse, bu durum merkez bankasının sermaye piyasalarında bir şeyleri kırdığına dair artan endişelere işaret edecektir. Ancak Fed’in politikayı ancak çok geç olduğunda ayarlama konusunda bir geçmişe sahip olduğunu da göz önünde bulundurun. Sonuç olarak, geçmişteki ayı piyasalarında en sert borsa düşüşleri, Fed’in faiz oranlarında duraklamaya ya da doğrudan indirime gitmesinin ardından gerçekleşti.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.