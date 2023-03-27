Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Kripto Paralarda Bugünün Özeti! Bitcoin ve Altcoinler Yükselecek Mi?

Kripto Paralarda Bugünün Özeti! Bitcoin ve Altcoinler Yükselecek Mi?

Kripto para piyasalarında son durum ne? Bugün yatırımcıları neler bekliyor?
12:56
27 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatı halen 28.300 doları sağlamlaştırabilmiş değil ve altcoinlerde düşüşler devam ediyor. BTC fiyatının yaşadığı toparlanmadan nasibini alamayan çoğu kripto para düşüşlerde önemli ölçüde kan kaybetti. Peki güncel veriler bize Bitcoin ve kripto paralar için neler söylüyor? Bugün dikkat edilecek kritik gelişmeler neler?

Kripto Paralar Günün Özeti

Bugün 3 altcoin özelinde kritik bir gün fakat ABD cephesinde ciddi bir gelişme beklenmiyor. Saat 17:40’a Avrupa Merkez Bankasından Eldarson konuşacak ve son faiz artışına da değinmesi muhtemeldir. Bankacılık krizi sadece ABD’yi vurmadı aynı zamanda Avrupa bölgesindeki bankalar da zor durumda. Fakat buna rağmen AMB 50bp faiz artışı yaparak enflasyonla mücadele noktasında kararlılığını vurguladı. Bu hamlesi devam eden bankacılık krizinin kontrol altında olduğu mesajını da vermek içindi. Peki işler gerçekten kontrol altında mı? Credit Suisse sonrasında insanlar büyük bankaların da tehlikede olduğunu görerek mevduatlarını taşıyor ve önümüzdeki 1-2 ay içinde krizin yönü netleşmiş olacak.

Bugün Polygon ZkEVM’i başlatacak. Bu önemli bir adım fakat geçen ayki ilk duyuruda olduğu kadar fiyata bugünlerde katkı sağlamıyor. Başarıyla başlatıldıktan sonra fiyat bir kutlama yükselişi yapabilir veya traderler çoktan haberi al olayı sat yaptıkları için uzaklaşmış da olabilir. HNT Coin bugün Solana ağına geçiş yapacak. Birçok borsa onu biraz da bu yüzden delist etti. Fiyatı yeterince düştü taşınma başarıyla tamamlanırsa fiyatı yükselebilir. YGG Coin cephesinde 4,4 milyon dolarlık kilit açılışı var bu ekstra satış baskını anlamına gelecek.

Bitcoin ve Altcoinler Yükselecek Mi?

Kripto paraların kümülatif değeri her iki tarafında fitiller bulunan bir mum çubuğu oluşturduktan sonra geçen hafta durakladı. Ancak, fiyat nihayet Ağustos 2022’deki en yüksek seviyesinin üzerine çıktı. Momentum kaybına rağmen, 50’nin de üzerinde olan haftalık RSI’ın artması nedeniyle trend hala yükseliş eğiliminde görünüyor. Artış devam ederse, kripto paraların kümülatif değeri 1,3 trilyon dolar seviyesine tırmanabilir. Tersi senaryo 1,04 trilyon dolara düşüş getirecektir.

Bitcoin fiyat hareketi kümülatif değerle birçok benzerlik taşıyor. İki hafta önce yutan bir boğa mum çubuğu oluşturduktan sonra, ralli her iki tarafta fitillerle karakterize edilen nispeten nötr bir mum çubuğuyla durdu. Ancak, haftalık RSI yükseliyor ve 50’nin üzerinde. Önceki yukarı yönlü hareket devam ederse, BTC 31.600 dolar direnç alanını hedefleyecektir. Tersi senaryoda 24.500 dolara düşüş gelebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Elon Musk Ortağı Binance CEO’suna Hak Verdi! Kripto Paraları Unutmadı!
Elon Musk Ortağı Binance CEO’suna Hak Verdi! Kripto Paraları Unutmadı!
Vakit Tamam! Kıdemli Kripto Analisti Kendinden Emin Konuştu!
Vakit Tamam! Kıdemli Kripto Analisti Kendinden Emin Konuştu!
Son Dakika! SEC Raporunda Görüldü! MicroStrategy Devasa Bitcoin (BTC) Alımı Yaptı!
Son Dakika! SEC Raporunda Görüldü! MicroStrategy Devasa Bitcoin (BTC) Alımı Yaptı!
Morgan Stanley’den Kritik Rapor: Kripto Para Piyasasındaki Son Durum ve Yükselişin Perde Arkası!
Morgan Stanley’den Kritik Rapor: Kripto Para Piyasasındaki Son Durum ve Yükselişin Perde Arkası!
LUNA Operasyonu Devam Ediyor! Terra İçin Zor Günler!
LUNA Operasyonu Devam Ediyor! Terra İçin Zor Günler!
Piyasa Yeni Haftaya Hareketli Başladı: Bitcoin ve Altcoin’lerdeki Son Durum Ne?
Piyasa Yeni Haftaya Hareketli Başladı: Bitcoin ve Altcoin’lerdeki Son Durum Ne?
Müjde! Geri Dönüyorlar, Kritik Kripto Para Raporu Açıklandı!
Müjde! Geri Dönüyorlar, Kritik Kripto Para Raporu Açıklandı!
En İyilerin Tahminleri! 4 Uzmanın Güncel Kripto Para Yorumu!
En İyilerin Tahminleri! 4 Uzmanın Güncel Kripto Para Yorumu!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Teknik Görünüm Korkunç! Bu Altcoin Yatırımcılar İçin Tehlike Saçıyor!
Böyle Fırsat Bir Kez Gelir! Tekniğe Göre Bu Altcoin’de Yükseliş Kaçınılmaz!
Chainlink (LINK) İçin Analistlerden Altın Değerinde 3 Madde! Yatırımcılar Nelere Dikkat Etmeli?
Bu Fırsat Olabilir, Peki Hedefler? RVN Coin, ADA Coin ve Solana Yorum!
Dip Geldi Mi? KAVA, IMX Coin, Huobi Token (HT), Cosmos (ATOM) ve Toncoin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023