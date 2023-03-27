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Bitcoin (BTC) fiyatı halen 28.300 doları sağlamlaştırabilmiş değil ve altcoinlerde düşüşler devam ediyor. BTC fiyatının yaşadığı toparlanmadan nasibini alamayan çoğu kripto para düşüşlerde önemli ölçüde kan kaybetti. Peki güncel veriler bize Bitcoin ve kripto paralar için neler söylüyor? Bugün dikkat edilecek kritik gelişmeler neler?

Kripto Paralar Günün Özeti

Bugün 3 altcoin özelinde kritik bir gün fakat ABD cephesinde ciddi bir gelişme beklenmiyor. Saat 17:40’a Avrupa Merkez Bankasından Eldarson konuşacak ve son faiz artışına da değinmesi muhtemeldir. Bankacılık krizi sadece ABD’yi vurmadı aynı zamanda Avrupa bölgesindeki bankalar da zor durumda. Fakat buna rağmen AMB 50bp faiz artışı yaparak enflasyonla mücadele noktasında kararlılığını vurguladı. Bu hamlesi devam eden bankacılık krizinin kontrol altında olduğu mesajını da vermek içindi. Peki işler gerçekten kontrol altında mı? Credit Suisse sonrasında insanlar büyük bankaların da tehlikede olduğunu görerek mevduatlarını taşıyor ve önümüzdeki 1-2 ay içinde krizin yönü netleşmiş olacak.

Bugün Polygon ZkEVM’i başlatacak. Bu önemli bir adım fakat geçen ayki ilk duyuruda olduğu kadar fiyata bugünlerde katkı sağlamıyor. Başarıyla başlatıldıktan sonra fiyat bir kutlama yükselişi yapabilir veya traderler çoktan haberi al olayı sat yaptıkları için uzaklaşmış da olabilir. HNT Coin bugün Solana ağına geçiş yapacak. Birçok borsa onu biraz da bu yüzden delist etti. Fiyatı yeterince düştü taşınma başarıyla tamamlanırsa fiyatı yükselebilir. YGG Coin cephesinde 4,4 milyon dolarlık kilit açılışı var bu ekstra satış baskını anlamına gelecek.

Bitcoin ve Altcoinler Yükselecek Mi?

Kripto paraların kümülatif değeri her iki tarafında fitiller bulunan bir mum çubuğu oluşturduktan sonra geçen hafta durakladı. Ancak, fiyat nihayet Ağustos 2022’deki en yüksek seviyesinin üzerine çıktı. Momentum kaybına rağmen, 50’nin de üzerinde olan haftalık RSI’ın artması nedeniyle trend hala yükseliş eğiliminde görünüyor. Artış devam ederse, kripto paraların kümülatif değeri 1,3 trilyon dolar seviyesine tırmanabilir. Tersi senaryo 1,04 trilyon dolara düşüş getirecektir.

Bitcoin fiyat hareketi kümülatif değerle birçok benzerlik taşıyor. İki hafta önce yutan bir boğa mum çubuğu oluşturduktan sonra, ralli her iki tarafta fitillerle karakterize edilen nispeten nötr bir mum çubuğuyla durdu. Ancak, haftalık RSI yükseliyor ve 50’nin üzerinde. Önceki yukarı yönlü hareket devam ederse, BTC 31.600 dolar direnç alanını hedefleyecektir. Tersi senaryoda 24.500 dolara düşüş gelebilir.