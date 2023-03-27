Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda üç altcoin için listeden kaldırma bildirimi yaptı. İşte ayrıntılar.

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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda üç altcoin için listeden kaldırma bildirimi yaptı. Kripto para borsası altcoin’ler için son tarih olarak 10 Nisan’ı işaret etti. İşte ayrıntılar.

DCR, NEBL ve XVG İçin Listeden Kaldırma Bildirimi

Dev kripto para borsası Binance, platformu üzerinde işlem gören 3 altcoin için 5 işlem çiftini listeden kaldıracağını bildirdi. Kripto para borsasından yapılan duyuruda, “Binance Marjin, 10 Nisan 2023 tarihinde saat 06.00’da (TSİ 09.00) NEBL’i Çapraz Marjin’den ve DCR, NEBL ve XVG‘yi İzole Marjin’den borç alınabilir varlıklar listesinden kaldıracak.” denildi.

Duyuruda, Çapraz Marjin’den NEBL/BUSD işlem çiftinin, İzole Marjin’den ise DCR/BTC, DCR/USDT, NEBL/BUSD ve XVG/BUSD işlem çiftlerinin listeden kaldırılacağı belirtildi.

Çapraz Marjin ve İzole Marjin Nedir?

Binance, şu anda kullanıcılarının risklerini ve fonlarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak maksadıyla iki tür marjin seçeneği sunmaktadır; İzole Marjin ve Çapraz Marjin.

İzole Marjin, bir kullanıcının kaybı pozisyonuna tahsis ettiği başlangıç marjinin tutarı ile sınırlıdır. Kalan fonlar ise açık pozisyonlardan izole edilir. Başka bir deyişle, bir pozisyona özel olarak tahsis edilmeyen mevcut herhangi bir bakiye, likidasyonları önlemek için otomatik olarak kullanılmaz. Çapraz Marjin’de ise likidasyonları önlemek için mevcut bakiyenin tamamı otomatik olarak kullanılır. Mevcut kullanıcı bakiyesindeki fonlar, aynı alım – satım hesabındaki birden fazla pozisyonda paylaşılır. Kullanıcıların minimum marjin gereksinimlerini karşılayabilmek için manuel olarak fon tahsis etmesine gerek yoktur.

Binance‘de varsayılan marjin modu Çapraz Marjin’dir. Kullanıcılar, marjin modunu değiştirebilirken, her pozisyon için yalnızca bir marjin türünü seçebilmektedir.