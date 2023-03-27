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  •   XRP İçin Kritik Açıklama Geldi! Davanın 1 Numaralı Avukatı Konuştu: Çok Yakın!

XRP İçin Kritik Açıklama Geldi! Davanın 1 Numaralı Avukatı Konuştu: Çok Yakın!

Kripto para dünyasının bitmek bilmeyen davası olarak tarihe geçen XRP-SEC mücadelesi dava avukatına göre sona yaklaşmış görünüyor.
11:05
27 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para dünyasının bitmek bilmeyen davası olarak tarihe geçen SEC ve Ripple (XRP) arasındaki büyük mücadelede sona yaklaşılıyor olabilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple Labs arasında uzun süredir devam eden yasal savaş, ABD Bölge Mahkemesinin özet kararını açıklamasını bekliyor. Davada bekleyen kararın Ripple’ın yerel kriptosu XRP fiyatını ileriye taşıması ya da kırması bekleniyor. Bununla birlikte, XRP davasına dahil olan bir avukat, davada bir kararın göründüğünden daha yakın olduğunu öne sürdü.

Ripple’ın Kazanması XRP’yi Uçurabilir

XRP davasında Amicus curie olan Avukat John Deaton, yargıç’ın kararının önümüzdeki birkaç hafta içinde verileceğini belirtti. Deaton, kararın bu hafta içinde açıklanabileceğini de sözlerine ekledi. Bu açıklama, Ripple ve davalıların adil bildirim savunmalarını desteklemek amacıyla ek yetki mektubu bildiriminde bulunduklarında geldi.

XRP sahiplerinin avukatı, bu noktada XRP’nin en cazip risk/ödül oranına sahip olduğunu ekledi. ABD SEC için bir kazanç spekülasyonu yapan Deaton, 0,45 dolardan aşağıya doğru ne olacağını belirtti. Komisyon kazanırsa, Ripple ve Davalı mahkemede temyize gidecek ve statükoyu kazanabilecek.

Ripple KAzanırsa Tarih Değişecek!

Bu arada, mahkeme Ripple’ın lehine bir karar verirse, XRP’nin token’ı için tam tersi tersi bir senaryo gerçekleşecek ve bu durumda kripto paranın bir menkul kıymet olmadığı açık ve net olacak. Çıkabilecek bu karar SEC’in bu güne kadar karşı olduğu her konuda haksız olmasıyla devam edebilecek kararlar zincirini tetikleyebilir ve XRP üzerinden tüm kripto para dünyasının düzlüğe çıkması yolunda büyük bir adım atmasını sağlayabilir.

Geçtiğimiz hafta kripto para dünyasında inişler ve çıkışlar fazlasıyla yaşanmış olsa da XRP fiyatı son 7 günde neredeyse %20 arttı. Bitcoin fiyatı aynı dönemde yeşil endeksler vermeyi başaramadı ve olumsuz bir hava çizdi. XRP, yazım zamanında ortalama 0,453 dolar fiyatla işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi %24 oranında düşerek 1,22 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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