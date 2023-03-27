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Teknik Görünüm Korkunç! Bu Altcoin Yatırımcılar İçin Tehlike Saçıyor!

Yaklaşık iki ay boyunca istikrarlı bir şekilde düşen popüler bir altcoin tehlike saçmaya devam ederken teknik görünüm daha fazla düşüşe işaret ediyor.
10:32
27 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir düşen trend çizgisinin etkisi altında işlem gören Shiba Inu‘nun (SHIB) fiyatı yaklaşık iki ay boyunca istikrarlı bir şekilde düştü. Bununla birlikte, kripto para piyasasında artan belirsizlikle birlikte fiyat eğilimi yatay seyre bağladı ve bunun bir sonucu olarak düşen üçgen modeli ortaya çıktı. İşte bu formasyonun Shiba Inu’da nasıl daha fazla fiyat hareketine neden olabileceği.

Shiba Inu Fiyat Analizi

4 saatlik fiyat grafiğinde SHIB fiyatının iki teknik seviyeye, uzun süredir yaklaşan bir direnç trend çizgisine ve 0,00001035 – 0,0000103 dolardaki yatay trend desteğine aktif olarak yanıt verdiği açık bir şekilde görülebiliyor. Dolayısıyla, direnç görevi gören trend çizgisi ve sabit yatay destek nedeniyle daha düşük dip formasyonu bir düşen üçgen formasyonunun oluşumuna neden oldu. Teoride bu formasyon, boyun çizgisi desteğinin kırılmasıyla uzun süreli bir düşüşü neden olabilecek bir düşüş devam formasyonudur.

SHIB fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada 0,00001057 dolar seviyesinde işlem görüyor ve formasyonun temel destek ve direnç çizgileri arasında sıkı bir şekilde sıkışmış durumda. Fiyatın kısa süre içinde bu iki çizgiden birinde kırılma yapması beklenebilir. Daha yüksek ihtimalle en büyük ikinci köpek temalı kripto paranın sıkışmış düşüş momentumunu serbest bırakması ve 0,0000103 dolardaki destek çizgisini kırması beklenebilir. Kırılma sonrası gelecek düşüş baskısının sonucunda fiyatın yüzde 17,5 düşmesi ve 0,0000087 dolara kadar gerilemesi beklenebilir.

Öte yandan genel trend çizgisinde gelecek bir kırılma düşüş senaryosunun aksine yükselişe neden olabilir ve fiyatın 0,00001521 dolara kadar yükselmesi beklenebilir.

SHIB için Teknik Göstergeler

Shiba Inu için günlük zaman dilimindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI), orta çizginin altında hareket ediyor ve piyasa duyarlılığının alıcılardan ziyade satıcıların lehine olduğunu yansıtıyor. Bununla birlikte 20 günlük EMA, fiyatın önünde dinamik bir direnç görevi görüyor ve fiyatta sürekli bir düşüşün yaşanmasına yardımcı olabilir.

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