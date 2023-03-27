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  •   “Bitcoin Kral Ama Bu Altcoin Durdurulamaz” Tartışması İçin Ünlü Yatırımcı Novogratz’dan Ateşkes Çağrısı!

“Bitcoin Kral Ama Bu Altcoin Durdurulamaz” Tartışması İçin Ünlü Yatırımcı Novogratz’dan Ateşkes Çağrısı!

Ünlü yatırımcı ve eski serbest fon yöneticisi Mike Novogratz, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) toplulukları arasında ateşkes yapılması çağrısında bulundu.
09:08
27 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü yatırımcı ve eski serbest fon yöneticisi Mike Novogratz, yakın zaman önce dikkat çeken bir çıkış yaparak birbirine rakip olarak gösterilen Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) toplulukları arasında ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

“Flippening” Rekabeti

Novogratz attığı bir tweet’te kripto para meraklıları arasında sıklıkla görülen kutuplaştırıcı zihniyeti sorguladı ve hem BTC hem de ETH‘ye inanan ve bunlara önemli miktarda para yatırmaya hazır olan güçlü topluluklara sahip olduklarını belirtti. Ünlü yatırımcıya göre iki kripto para grubu arasındaki anlaşmazlık, ikilinin her birinin farklı değer önermeleri ve uygulamalara odaklanmış olmasından kaynaklanıyor.

Novogratz’ın da işaret ettiği gibi, genellikle bir değer deposu, güvenli liman ve dijital altın olarak görülen Bitcoin, çeşitli uygulamalar ve akıllı sözleşmeler için merkeziyetsiz bir platform olmayı hedefleyen Ethereum‘a karşı rekabet ediyor. Ünlü yatırımcının dikkat çektiği Bitcoin ile Ethereum arasında rekabet, ikinci en büyük kripto para ve aynı zamanda en büyük altcoin olan Ethereum’un piyasa değerinin Bitcoin’in piyasa değerini geçerek en büyük kripto para olacağını savunan bir senaryo olan “flippening” kavramından geliyor.

Novogratz’ın Ateşkes Çağrısına Kripto Para Dünyasından Gelen Tepkiler

Öte yandan Novogratz’ın ateşkes çağrısına kripto para dünyasının üyelerinden farklı tepkiler geldiği görüldü. Bazıları her iki kripto paranın da bir arada var olabileceği ve gelişerek hayatta kalacakları yönünde fikir bildirdi. Bazıları ise rekabetin insan doğasından geldiğini ve bunun da sıklıkla farklı inançlara dayalı bölünmelere yol açtığını belirtti.

Novogratz, 2021’in Temmuz ayında Bloomberg’e verdiği bir röportajda, Ethereum’un günün birinde en büyük kripto para olacağı öngörüsünde bulunmuş, Ethereum’un lider kripto para Bitcoin’e kıyasla oldukça farklı bir kullanım alanına sahip olacağını da eklemişti.

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